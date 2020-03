Bürgertreff und Disco verschoben

Külsheim.„Aufgrund landesweiter Empfehlungen und in Verantwortung für Gesundheit und Schutz der Bevölkerung“ hat die Külsheimer Stadtverwaltung die am Samstag, 28. März, geplante SWR 1-Disco sowie der Bürgertreff mit Ehrungen, der am Mittwoch, 1. April, stattfinden sollte, verschoben. Wie die Verantwortlichen betonen, sei „Diese Maßnahme nicht in Zusammenhang mit einem konkreten Corona-Fall zu sehen, sondern soll dazu beitragen, die befürchtete rasche Ausbreitung des Virus zu vermeiden.“

Für beide Veranstaltungen wurden bereits Nachholtermine vereinbart: Bürgertreff: Mittwoch, 17. Juni; SWR1-Disco: Freitag, 9. Oktober.

„Bürgermeister und Verwaltung sowie alle weiteren Verantwortlichen bedauern diesen Schritt sehr“, heißt es es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter. Man wolle damit weder Ängste schüren noch verstärken.“ Man sehe sich aber in der Verantwortung gerade auch gegenüber den stärker gefährdeten Bürgern der Stadt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.03.2020