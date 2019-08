Bürgermeister würdigt Lebensleistung

Hofgarten.Schon am Vormittag war im „Neuen Mutterhaus“ in der Frankensteiner Straße 6 großer Andrang, um Schwester Charlotte zu Ihrem 95. Geburtstag zu gratulieren. Freunde, ehemalige Krankenpflegeschülerinnen, und die Kinder des Kindergartens „Kinderfreude“ von nebenan erfreuten die Jubilarin mit einem besonderen Ständchen.

In Ullersdorf geboren

Charlotte Kranz wurde in Ullersdorf bei Glaz geboren und ist bereits mit 18 Jahren in die Schwesterngemeinschaft eingetreten. In ihrer Jungschwesternzeit absolvierte sie die typischen Einsätze, wie beispielsweise in Strepersdorf bei Görlitz in einem Typhuskrankenhaus. 1945 wurde Schwester Charlotte für ein halbes Jahr nach Sibirien verschleppt und fand dann Zuflucht im Mutterhaus in Klein Biesnitz. Weitere Stationen auf ihrem Lebensweg waren Annaberg und Heidelberg.

Im Jahr 1946 kam sie nach Wertheim. Ihre erste Station war die Kaserne auf dem Reinhardshof.

21 Jahre war Schwester Charlotte im Wertheimer Krankenhaus tätig, davon neun Jahre als Oberschwester (heute Pflegedienstleitung). Elf Jahre bestimmte Schwester Charlotte die Geschicke als Oberin.

Bürgermeister Wolfgang Stein würdigte die Lebensleistung von Schwester Charlotte Kranz, beginnend mit den Anfängen auf dem Reinhardshof, die Übernahme der Pflege im Krankenhaus mit dem Umzug in das nun im Abriss befindliche Krankenhaus in der Carl-Roth-Straße.

Schwester Charlotte hatte zu allen Ereignissen sehr persönliche und auch heitere Anmerkungen, die alle mit „wir Schwestern kümmerten uns darum, dass alles gut versorgt war, denn Gott gab uns die Kraft dazu“ endeten. Es war beeindruckend, in welcher geistigen Frische Schwester Charlotte ihren Geburtstag feiern und genießen konnte.

