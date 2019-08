Bücherei zieht ins Familienzentrum

Wartberg.Bekanntermaßen wird derzeit das ökumenische Kirchenzentrum auf dem Wartberg generalsaniert und in ein Familien- und Kirchenzentrum umgebaut. Deshalb kann die kirchliche Bücherei den bisher genutzten Raum nicht mehr weiter belegen. Während der Umbauzeit, nutzt die Kirchenzentrumsbücherei einen Raum des Familienzentrums auf dem Reinhardshof, (John-F-Kennedy-Straße 2) und bietet dort die Buchausleihe an.

Im Kirchenzentrum wird die letzte Ausleihe von Medien am Mittwoch, 24. Juli, wie gewohnt von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr stattfinden. Um Rückgabe der ausgeliehenen Bücher und Spiele wird bis Mittwoch, 7. August gebeten. Das evangelische Pfarramt im Kirchenzentrum ist bereit, die Bücher von den Entleihern entgegenzunehmen, die den Abgabetermin verpasst haben. Die Rückgabe ist auch nach den Sommerferien, ab Mittwoch, 18. September, von 15.30 bis 17 Uhr in den neuen Räumen im Familienzentrum auf dem Reinhardshof möglich.

Das Büchereiteam wird dort auch wieder mit neuem und interessantem Lesematerial für eifrige Leserinnen und Leser tätig sein. Die Sonntagsausleihe, welche im Kirchenzentrum stattfand, kann in den neuen Räumen nicht mehr angeboten werden.

Die kirchliche Bücherei besteht seit dem Jahre 1982. Seither engagierten sich viele Ehrenamtliche, um hauptsächlich den Kindern des Wartbergs interessantes Lese -und Spielmaterial zur kostenfreien Ausleihe anbieten zu können. Seit dem Jahr 2003 war es den Wartberg-Grundschülern möglich, sich während der Schulzeit mit Lesematerial zu versorgen. Hierzu kam die Bücherei zu den Kindern in die Otfried-Preußler-Schule. Derzeit sind wieder einige Kisten Kinderbücher der Bücherei in der Schule. Somit können auch jetzt, zumindest die unteren Schulklassen, sich ohne Umwege in der Schulzeit Bücher kostenfrei ausleihen.

