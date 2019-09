Bücherei an neuem Standort

Reinhardshof.Die öffentliche Bücherei am Wartberg bietet ab Mittwoch, 18. September, auf dem Reinhardshof eine kostenfreie Buchausleihe an. Immer mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr können Leser in der John-F.-Kennedy-Straße 2 das vielfältige Angebot der Bücherei nutzen. Kinder und Jugendliche finden hier Lese- und Sachbücher, Spiele und CDs. Aber auch erwachsene Leser können sich mit interessantem Lesematerial versorgen, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Raum mitbenutzen

Nachdem die Wartbergbücherei wegen der Generalsanierung des Kirchenzentrums zum Schuljahresende schließen musste, haben sich drei Frauen aus dem Büchereiteam entschlossen, in einem neuen Raum weiterzumachen.

In Alexander Schuck, Leiter des Familienzentrums, haben die Frauen einen Ansprechpartner gefunden. Während der Umbauphase des Kirchenzentrums Wartberg darf ein Raum im Familienzentrum Reinhardshof durch die Bücherei mitbenutzt werden.

Mit Lesestoff versorgen

Edeltraud Wild, Gisela Hildebrand und Christina Birkhan haben den Umzug mit Hilfe von Alexander Schuck und Nikolaj Michel, Hausmeister im Kirchenzentrum Wartberg, in Angriff genommen.

Ihnen allen war und ist wichtig, dass sich hauptsächlich die Kinder von Wartberg und Reinhardshof kostenfrei mit Lesematerial versorgen, auch wenn das Kirchenzentrum für viele Monate nicht genutzt werden kann. Immerhin besteht die Bücherei bereits seit 1982 und es wäre schade, wenn dieses kostenfreie Ausleihangebot nicht mehr existieren würde.

