Briefmarathon für Indigene

Wertheim.Die Wertheimer Amnesty International-Gruppe beteiligt sich am Dienstag, 10. Dezember – dem internationalen Tag der Menschenrechte – wieder am weltweit stattfindenden Briefmarathon von Amnesty.

Beim Briefmarathon schreiben hunderttausende Menschen, innerhalb weniger Tage von überall auf der Welt, Millionen Briefe, Postkarten, E- Mails und unterzeichnen Petitionen. Sie drücken mit ihrer Post ihre Solidarität mit Menschen aus, deren Rechte verletzt werden. es ist ein Appell an die Regierungen, die Menschenrechte zu achten. Jeder Brief kann dabei helfen, Folter zu verhindern, Menschen vor unfairen Prozessen zu schützen und Leben zu retten.

2019 sind es unter anderem zehn junge Menschen, für die sich Amnesty International einsetzt, wie Indigene aus Kanada die sich für sauberes Wasser im Gebiet der Grassy Narrows First Nation engagieren, eine 24-Jährige aus dem Iran, die es gewagt hat, gegen den Kopftuchzwang im Iran zu protestieren. Sie bekam 16 Jahre Haft, weil Kritik im Iran nicht erlaubt ist. Oder ein 15- Jähriger im Südsudan, der wegen eines Unfalls zum Tode verurteilt wurde.

Wer die Menschenrechtsarbeit von Amnesty unterstützen will, hat am Dienstag, 10. Dezember, ab 19 Uhr im Roxy Kino in Wertheim dazu Gelegenheit. Die Briefe liegen zur Unterschrift fertig geschrieben vor. Die Wertheimer Amnesty Gruppe hat einen Infostand aufgebaut und zeigt gemeinsam mit dem Roxy Kino ab 19.45 Uhr den Film „ Morgen sind wir frei“. Der Film erzählt nach wahren Begebenheiten die Geschichte von Beate und Omid, die zur Zeit der islamischen Revolution in den Iran gehen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Der Film ist als „besonders wertvoll“ eingestuft und ab zwölf jahre freigegeben. Regie führte Hossein Poursseifi. ai

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019