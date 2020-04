Briefe und Päckchen gegen Einsamkeit

Wertheim.Wenn keiner zu Besuch kommt, dann hilft Post gegen Einsamkeit. Und wenn Langeweile droht, dann wirken Briefe und Päckchen Wunder. Das dachte sich Isabell Seifert, Mitarbeiterin der Johannes-Diakonie, und startete über ihren privaten Facebook-Account einen Aufruf. Ihr Appell: kreative Briefe und Bastelarbeiten an soziale Einrichtungen schicken. Denn in den meisten Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen herrscht wegen der aktuellen Corona-Epidemie Besuchsverbot.

Vor allem an den Osterfeiertagen fehlte vielen Bewohnern der Kontakt zu Freunden und Verwandten. „Ich habe mir gedacht, gerade jetzt gibt es so viele einsame Menschen“, beschreibt Seifert ihre Motivation für den Aufruf. „Dagegen wollte ich etwas tun.“

Enormes Echo erfahren

Seiferts Facebook-Aufruf fand ein enormes Echo. Viele große und kleine Menschen machten sich ans Schreiben, Basteln und Verschicken. Über 50 Sendungen mit Briefen, gebastelten Osterhasen, Süßigkeiten und anderen Ostergrüßen landeten alleine im Briefkasten des Wohnangebots „Frankensteiner Straße“ der Johannes-Diakonie, dessen stellvertretende Leiterin Isabell Seifert ist. Und die Facebook-Gemeinde setzte noch einen drauf: Auf Seiferts Aufruf hin kamen Fußballtore und andere Spiel- und Sportgeräte an, die den Bewohnern helfen sollen, die schwierige Corona-Zeit im Garten des Hauses zu überbrücken. „Mit einer solch großen Reaktion hatte ich nie und nimmer gerechnet“, berichtet Seifert.

Farbenfrohe Basteleien

Unter den Einsendungen sind auch viele farbenfrohe Bastelarbeiten von Kindern. Die bunten Bilder gefallen Olaf Spielmann und Mario Kilian am besten. Wie bei allen 24 Bewohnern der „Frankensteiner Straße“ hat sich auch ihr Alltag mit der Corona-Epidemie grundlegend verändert. Das Arbeiten in den Wertheimer Werkstätten ist weggefallen, Aktivitäten im Freien sind weitgehend auf den Garten beschränkt. Am meisten drückt der Besuchstopp auf die Stimmung.

Als Ersatz müssen Telefonate und Videochats mit Angehörigen und Freunden herhalten.

Zu Ostern waren Isabell Seifert und ihre Kollegen daher nun noch mehr gefragt, wenn es darum ging, die Tage mit Programm zu füllen. Doch auch von außen kam Unterstützung. „Ein befreundeter Musiker gab ein ein Konzert im Garten“, erzählt Seifert. Auch ein Ostergottesdienst im Freien hat stattgefunden. Beide Veranstaltungen konnten die Bewohner von Fenstern und Balkonen aus mit dem nötigen Abstand miterleben.

Überhaupt freut sich die Johannes-Diakonie-Mitarbeiterin über den breiten Rückhalt aus der Gemeinde. So hat ein Faschingsverein schon angeboten, ein Fest für das Haus auszurichten, wenn die Corona-Beschränkungen es wieder zulassen. Dieses Angebot ist ebenso wie die vielen Briefe und Päckchen für Seifert ein Zeichen für ein gelebtes Miteinander: „Uns alle, Mitarbeitende und Bewohner, freut sehr, wie viele Menschen an uns denken und Gutes tun wollen.“ jhd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.04.2020