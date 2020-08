Bremsmanöver zu spät erkannt

Wertheim.Unachtsamkeit und ein zu geringer Abstand führten am Dienstagnachmittag zu einem Unfall in der Wertheimer Mühlenstraße. Ein 41-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz in Fahrtrichtung Waldenhausen unterwegs. Um nach rechts auf ein Grundstück einzufahren, bremste er sein Auto ab. Dies erkannte ein ihm nachfolgender Krad-Fahrer zu spät. Durch zu starkes Abbremsen stürzte der 18-Jährige, wodurch seine Maschine mit dem linken hinteren Fahrzeugheck des Mercedes kollidierte.

Beide Beteiligten blieben unverletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro. pol

