Brand-Gruppe meldet Umsatzrekord

Bei Brand läuft es rund. Die Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr den Umsatz auf Rekordniveau geschraubt.

Wertheim. Über Bestleistungen beim Umsatz freuten sich die und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Brand, bestehend aus den Firmen Brand, Vacuubrand, Vitlab und Brand Interantional schon in der Vergangenheit regelmäßig. Auch das Jahr 2019 macht keine Ausnahme: Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier in der Main-Tauber-Halle berichtete der geschäftsführende Gesellschafter Christoph Schöler seinem Team von inzwischen 1000 Mitarbeitern im In- und Ausland eine neue Rekordmarke, heißt es in einer Pressemitteilung. Der weltweite Umsatz der Gruppe habe erneut deutlich den Vorjahreswert übertroffen.

Ein wichtiger Wachstumsmotor im Jahr 2019 sei Vacuubrand gewesen. Der Vakuum-Spezialist wuchs zweistellig, unter anderem durch hohe Umsatzsteigerungen in China.

Die positive Entwicklung der Gruppe sei mehr denn je durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen erreicht, hieß es. Christoph Schöler machte in seiner Rede die weitere Stärkung dieser Zusammenarbeit zum persönlichen Weihnachtswunsch: „Weihnachten ist die Zeit der Wünsche. Ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr und in Zukunft als Unternehmensgruppe noch enger zusammenwachsen“, sagte er.

In vielen Bereichen werde schon jetzt eng zusammengearbeitet. Schöler erwähnte die neu ausgerichtete „Shared Service Gesellschaft“ Brand International, in der viele gemeinsame Dienstleistungen gebündelt würden sowie das große gemeinsame Projekt der Einführung der neuesten SAP-Generation und die gemeinsamen Vertriebsgesellschaften in den USA, China, Indien und Großbritannien, ohne die der Erfolg nicht mehr denkbar sei.

Gut aufgestellt

Große Investitionen in Gebäude, Infrastruktur und IT, neue bereits eingeführte oder kurz vor der Einführung stehende Produkte und weltweit hervorragend qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter – Schöler sieht die Unternehmensgruppe gut für die Zukunft aufgestellt.

In seinem Ausblick ging er auf wichtige Vorhaben für das kommende Jahr ein: an erster Stelle das SAP-Projekt, bei dem 2020 Brand gemeinsam mit Vitlab an der Reihe sei, nachdem 2018 die Einführung erfolgreich durchgeführt worden sei. Neben dem Ausblick in die Zukunft kam die eigene Geschichte nicht zu kurz. 2019 sei für Brand als Keimzelle der heutigen Unternehmensgruppe ein ganz besonderes Jahr, denn am 1. April 1949, also vor 70 Jahren, gründete Rudolf Brand in Wertheim sein Unternehmen neu.

Wenige Wochen später trat mit Helmut Schöler der erste Lehrling in das Unternehmen ein. Damit markierte 2019 nicht nur für die Unternehmensgruppe, sondern auch für Helmut Schöler persönlich einen wichtigen Meilenstein, denn sein beruflicher Lebensweg ist seit 70 Jahren eng mit der Unternehmensgruppe verbunden. „Er hat über Jahrzehnte unsere Entwicklung aktiv gestaltet und sich für den Erfolg der Firma engagiert – durch die Entwicklung des Produktprogramms, die konsequente Ausrichtung auf starke Marken, durch seine Leistungen beim Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen und durch die nachhaltige Ausprägung der Unternehmenskultur, die gute und langfristige Arbeitsplätze für Viele geschaffen hat,“ sagte Christoph Schöler, der heute die Unternehmensgruppe gemeinsam mit seinem Team führt. Die Mitarbeiter würdigten Helmut Schöler mit „Standing Ovations“ für seine Lebensleistung. Ebenfalls viel Applaus gab es für die 52 langjährigen, denen Christoph Schöler für ihre Treue und ihr Engagement dankte.

Mehr Beschäftigte

„Ich sehe hier vier ganz großartige Unternehmen mit exzellenten Mitarbeitern. Lassen Sie uns vor allem den Gedanken des Miteinander und des Füreinander ins Tagesgeschäft tragen.“, betonte Schöler und würdigte die Leistungen die Mitarbeiterinnen für ihre Leistung. Das Wachstum der Gruppe zeigt sich auch bei den Mitarbeiterzahlen. So wurde die Beschäftigung national und international weiter gesteigert. Auch die Ausbildung hat weiterhin einen hohen Stellenwert. Derzeit absolvieren 71 junge Menschen ihre Ausbildung oder ihr Studium in der Unternehmensgruppe, das sind sechs mehr als im Vorjahr. Besonders freute sich Schöler über die vielen Auszeichnungen, die die Auszubildenden und Studenten auch in diesem Jahr wieder erhalten haben.

Den guten Wünschen der Geschäftsleitung für die anstehenden Festtage und den Jahreswechsel schlossen sich auch die Betriebsratsvorsitzenden bei Brand, Thorsten Hilgner, sowie bei Vacuubrand, Alexander Liebler, an.

Mit der Musik von Tamara Bencsik und Isaac Roosevelt, begleitet von der Mannheimer Band Shebeen, feierten die „Brandianer“anschließend bis in die frühen Morgenstunden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019