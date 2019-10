BMW-Cabrio beschädigt

Wertheim.Auf einen Schaden von rund 2500 Euro bleibt eine BMW-Fahrerin sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann, wer ihr Fahrzeug zwischenMittwoch, 9. Oktober, und Montag, 14. Oktober, beschädigt hat. Die 42-Jährige hatte das braune 3er BMW-Cabrio am Mainplatz in Wertheim abgestellt und musste bei ihrer Rückkehr am 14. Oktober gegen 18.30 Uhr feststellen, dass ein Unbekannter den Wagen an der linken Seite beschädigt hat. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne auf die Geschädigte zu warten oder den Schaden der Polizei zu melden.

Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden sollen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.10.2019