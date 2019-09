BMW auf Parkplatz beschädigt

Wertheim.Einfach davon gefahren ist am Samstag zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten BMW in Wertheim beschädigte. Das Auto war auf dem Mainparkplatz abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte den BMW. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein rotes handelt, da an dem schwarzen BMW rote Lackspuren festgestellt werden konnten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, sollen sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden. pol

