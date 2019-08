Wenkheim.Um die Versorgung mit Blutkonserven auch im Sommer gewährleisten zu können, veranstaltet der DRK-Blutspendedienst in Wenkheim eine Blutspendeaktion. Diese findet am Freitag, 23. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Welzbach-Grundschule, Andreas-Kneucker-Straße 10, statt.

Wie es in der Ankündigung heißt, ist eine Blutspende auch bei hohen Temperaturen möglich. Wichtig ist aber, ausreichend zu trinken. Wer bereits im Urlaub war und nicht sicher ist, ob er etwa wegen des Aufenthalts in anderen Ländern eine Wartezeit einzuhalten hat, kann seine Spendefähigkeit online unter https://www.blutspende.de/spendecheck prüfen oder bei der nach Angaben der Verantwortlichen kostenfreien Hotline unter 0800/1194911 anrufen.

Blut spenden kann jeder Gesunde im Alter von 18 bis 73 Jahre. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein.

Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Zur Blutspende ist der Personalausweis mitzubringen.

Weitere Blutspendetermine und Informationen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800/1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019