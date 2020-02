Blick in privates Wohnumfeld

Hofgarten.Das Museum „Schlösschen im Hofgarten“ am Sonntag, 8. März, mit der neuen Ausstellung „Zu Gast bei …“ - Private Interieurs in die Frühjahrsaison. Zu sehen sind zahlreiche Leihgaben aus dem Stadtmuseum Berlin mit klassischen Innenraumansichten seit dem 19. Jahrhundert. Ergänzt wird die Auswahl durch Leihgaben aus dem Museum Behnhaus Drägehaus Lübeck, Werke der Berliner Secession aus eigenen Beständen der Stiftung Schlösschen im Hofgarten sowie zeitgenössischen Arbeiten des Wertheimer Fotografen Marc Peschke und des in Stuttgart geborenen Hans Peter Stark.

Spiegelbild der Wohnkultur

Ein beliebtes Sujet der Kunstgeschichte wird mit dieser Ausstellung, die bis Juli in Wertheim zu sehen ist, aufgegriffen: Darstellungen von Bauernstuben, vornehmen Zimmern, Küchen, Umkleidezimmern und einfachen Räumen. Interessant dabei ist besonders wie die Künstler räumliche Tiefe und das natürliche wie auch das künstliche Licht darstellen. Zudem sind die Bilder ein Spiegelbild der Wohnkultur.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020