Blick auf Ereignisse im Jahr 1939

Külsheim.Die Stadt Külsheim setzte ihre Wintervorträge im Alten Rathaus fort. Der Külsheimer Hans-Peter Wagner referierte in seiner Reihe „Külsheimer Geschichte – Külsheimer Geschichten“ zum Thema „Die örtliche Presse zum Jahr 1939 in Külsheim und Umgebung“.

Er hatte dafür aus einer damals erschienenen lokalen Zeitungen Meldungen herausgesucht, in denen die Begriffe Eiersheim, Hundheim, Külsheim, Meßhof, Steinbach, Steinfurt, Tiefental, Uissigheim und/oder Wolferstetten erwähnt wurden. Zur Sprache kamen an die 200 Berichte und Anzeigen, vielfach waren es nicht mehr als ein, zwei Sätze.

Der Referent unterstrich, die oft düstere Thematik des Vortrags gehöre zur Heimatgeschichte genauso wie alles andere, über das rückblickend berichtet werde. Die Informationen seien öffentlich zugänglich beim Archivverbund Main-Tauber in Bronnbach.

Der Heimatkundler sprach in chronologische Abfolge höchst unterschiedliche Themenkreise an. Neben den einst täglich verlautbarten „parteiamtlichen Mitteilungen“ mitsamt entsprechend ausführlicher Berichterstattung gab es Berichte über eine Obstbauversammlung, über bestandene Gesellenprüfungen oder eine Entwässerung durch eine Großdränung. Wagner listete zudem die 1939 in den Gemeinden Verantwortlichen auf. Eingestreute Schlagzeilen der Titelseiten verdeutlichten die parallelen Entwicklungen in der Politik.

Für seine umfangreichen Ausführungen erhielt der Referent viel Beifall. zug

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019