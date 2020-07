Blaudruckwerkstatt öffnet in den Ferien

Wertheim.Ein Klassiker sind die Blaudruck-Aktionen im Grafschaftsmuseum, bei denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen kreativ werden können. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bietet das Grafschaftsmuseum Kleingruppen während der Sommerferien die Möglichkeit, mit den historischen Druckmodel aus der Sammlung zu arbeiten.

Mit blauer Stofffarbe können Besucher nach kurzer Einweisung durch die Museumsmitarbeiterinnen zum Beispiel mitgebrachte helle T-Shirts, Taschen, Tischdecken oder Betttücher aus Baumwolle oder Leinen bedrucken.

In der Blaudruckwerkstatt können Gruppen mit maximal fünf Personen ab Grundschulalter während der Öffnungszeiten etwa 1,5 Stunden lang kreativ tätig sein. Auch das Museum mit der Sonderausstellung über den Maler Fritz Bach und der neuen Abteilung „Wertheim am Wasser“ kann in dieser Zeit besichtigt werden. stv

