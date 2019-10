Bisher keine Mittel für Blitzer vorgesehen

Wertheim.Die Diskussion über das Für und Wider von stationären Blitzeranlagen auf dem Stadtgebiet ist im Gemeinderat angekommen. Anlässlich der Beantwortung einer Anfrage der Freien Bürger wurde klar, dass es sich um ein Unterfangen handelt, dessen Nutzen möglicherweise nicht in einem gesunden Verhältnis zu den Kosten stehen würde. In den aktuellen Entwürfen für den Haushalt 2020 sind entsprechende Mittel bisher nicht vorgesehen, wie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sagte.

Die Freien Bürger hatten im März die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Kosten für die Installation einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung sowie für die Anschaffung einer Parkkralle für Lkw zu prüfen. Grund: Anwohner klagen immer wieder darüber, dass an neuralgischen Punkten zu schnell gefahren wird.

Zudem ist die Situation am Bettinger „Almosenberg“ kritisch. Lkw-Fahrer, die ihre gesetzlichen Ruhezeiten einhalten müssen, parken ihre Lastwagen auf Straßen rund um das Gewerbegebiet, ohne auf die dortigen Parkverbote zu achten.

Lasertechnologie

In der Antwort der Stadtverwaltung auf den Antrag heißt es, dass stationären Blitzeranlagen von Nachbarkommunen wie Bad Mergentheim sowie im Neckar-Odenwald-Kreis sich allesamt an Bundesstraßen befänden. Die Bundesstraßen seien aufgrund ihrer „überregionalen Funktion verkehrlich wichtig und damit auch stark frequentiert“. Im benachbarten Main-Spessart-Kreis gebe es keinerlei stationären Anlagen. Volker Mohr und Frank Hofmann vom Ordnungsamt hätten die Messanlage in Bad Mergentheim besichtigt und sich umfangreich über die dortige Situation aufklären lassen.

Die auf Lasertechnologie basierenden Blitzersäulen könnten den Verkehr in beide Fahrtrichtungen kontrollieren. Im vergangenen Jahr seien 9000 Verstöße festgestellt und von der Bußgeldstelle in der Kurstadt bearbeitet worden. Dafür seien in der Verwaltung 1,4 Stellen vorgesehen.

Zusätzliches Personal

Für die Anschaffung der Geräte müsse man mit Kosten von etwa 90 000 Euro rechnen (inklusive Stromanschluss, Fundament und Tiefbauarbeiten). Hinzu kämen jährliche Kosten von 500 Euro für die Versicherung, 600 Euro für die Wartung, 600 Euro für die Eichung und Stromkosten von 400 Euro – pro Jahr also insgesamt 2500 Euro Fixkosten.

Darüber hinaus entstehen zusätzliche Personalkosten. Beim Betrieb von stationären Anlagen müsste das Gerät vor Ort fortlaufend überprüft, Defekte beseitigt, Verstöße ausgelesen und Daten überspielt werden. Neben den Eichungen müsse man Nachermittlungen durchführen und Zeugenladungen vor Gericht veranlassen.

Derzeit würden die Aufgaben des Außendienstes für die Bußgeldstelle durch den städtischen Vollzugsdienst als „Außenmitarbeiter der Bußgeldstelle“ übernommen. „Um die zusätzlichen Aufgaben abarbeiten zu können, müsste eine neue Stelle geschaffen werden“, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung. Diese Stelle schlage mit Kosten von rund 50 000 Euro zu Buche.

Für die Auswertung der Verstöße und die rechtmäßige Abwicklung der Verwarnungs- und Bußgeldverfahren seien auch im Innendienst zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich. Bei zu erwartenden 9000 Bearbeitungsfällen wäre im Innendienst eine weitere Vollzeitstelle von Nöten. Nach dieser Rechnung kämen also 100 000 Euro an zusätzlichen Personalkosten auf die Stadt zu.

Auf der Einnahmeseite rechnet die Verwaltung mit jährlich 245 000 Euro. In der Kalkulation geht man von 25 Verstößen pro Tag aus, die jeweils mit 25 Euro Bußgeld geahndet werden. Die Schätzung sei allerdings unscharf, da „Art und Häufigkeit der Verstöße vom möglichen Standort einer stationären Messeinrichtung abhängen“.

Hohe jährliche Kosten

Den jährlichen Kosten von insgesamt etwa 102 500 Euro stehen also Einnahmen von 245 000 Euro gegenüber. Auf den ersten Blick kein schlechtes „Geschäft“. Allerdings müssten dann wirklich auch 9000 Verstöße auftreten. Ob das so kommen würde, kann derzeit niemand garantieren.

OB Markus Herrera Torrez machte deutlich, dass in den bisherigen Entwürfen für den Haushalt keine Mittel für eine Blitzanlage vorgesehen seien. Die Entscheidung bleibt also dem Gemeinderat überlassen. Der kann bei den kommenden Beratungen die erforderlichen Gelder dafür politisch durchsetzen.

Und beim Thema Parkkrallen für Lastwagen winkt die Stadtverwaltung gleich ab: Lkw-Krallen seien für den Kampf gegen unerlaubt parkende Lkw nicht geeignet, so die Verwaltung. Ziel sei es eigentlich, die Lastwagen zum Wegfahren aufzufordern, was durch das Montieren verhindert würde.

Parkverstöße würden vom Vollzugsdienst geahndet, häufig in Form von Sicherheitsleistungen und Bezahlung vor Ort. Die bei der Stadt schon vorhandene Parkkralle werde vornehmlich als „Mittel der Zwangsvollstreckung bei bestandskräftigen und vollstreckungsfähigen Forderungen“ eingesetzt. Die Kralle verfehle ihre Wirkung nicht.

