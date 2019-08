Binden der Kräuterbüschel

Bronnbach.Zum Fest Mariä Himmelfahrt am 15. August werden traditionell Kräuter gesammelt, zu Sträußen gebunden und während des Gottesdienstes geweiht. Diesem Brauchtum widmet sich ein Workshop mit Führung am Mittwoch, 14. August, um 17 Uhr im Kloster Bronnbach. Treffpunkt ist der Klosterladen

Daniela Schweitzer vom Marienverein Würzburg erläutert im Kräutergarten vor der Orangerie die Hintergründe zur Weihe der Kräuterbüschel.

Die Tradition des Kräuterschneidens und -bindens ist sehr alt, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen. Das Hochfest Mariä Himmelfahrt läutet die Erntephase vieler Kräuter ein, die, in Sträuße gebunden und am Hochfest geweiht, im Herrgottswinkel aufbewahrt wurden. Sie sollten so das Jahr über für Schutz und Segen des Hauses und der Familie sorgen. Zudem dienten sie einst als „Hausapotheke“.

Bei der Führung mit Unterstützung von Annemarie Heußlein wird neben den Traditionen und Bräuchen auch der medizinische Nutzen der Kräuter für den Menschen vor dem historischen Hintergrund von Kräutergärten in Klöstern erläutert. Abschließend binden die Teilnehmer gemeinsam ihre eigenen Kräuterbüschel.

Dazu sollen Kräuter und Gräser mitgebracht werden, vor allem Schafgarbe, Möhrenkraut und Königskerzen. Ergänzend werden weitere Kräuter in Bronnbach zur Verfügung gestellt. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.08.2019