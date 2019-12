Bilder der Nachwuchskünstler vermitteln ideelle Werte

Wertheim.Beim vorweihnachtlichen Kunstprojekt „Großer Wunsch trifft kleine Leinwand“ hatte die freischaffenden Künstlerin Regina Pöhland zusammen mit der Diakonie seit November eine Reihe Wertheimer Kinder angeleitet (wir berichteten) und dabei ihre Erfahrung weiter gegeben: „Ich begann zu malen, weil niemand meinen Worten Glauben schenken mochte. Wo Worte fehlten, nahmen meine Bilder Form und Sprache an.“

Christiane Förster, Geschäftsführerin der Tourismusregion Wertheim, lobte bei der Vernissage am Samstag die Möglichkeiten, in den Räumen von Pöhlands Galerieatelier „authentic Art“ kreativ tätig zu sein. Selber habe sie die Kurse schon ausprobiert, stecke andere mit ihrer Begeisterung für die Bilder an und unterstütze das Galerieatelier, wo sie kann. Besonders wichtig sei ihr, dass vor allem Jugendliche einen Ort in Wertheim haben, wo sie sicher sind und sich entfalten können.

Großes Potenzial

Während viele Kinder und Erwachsene bei der Vernissage schnell unbefangen und offen mit der Kunst und den Materialien umgingen, stecke gerade in Jugendlichen und der Kunst ein großes Potenzial. Das Malen sei eine Möglichkeit, so waren sich die Unterstützer des Ateliers einig, um gerade Wünsche „auf menschlicher Ebene“, ideelle Werte, zu artikulieren. Der 17-jährige Slawa zeigte sein Gemälde des CyberPunk-Science-Fiction-Computerspiels „Portal2“. Er hat eine Version der Zukunft auf die Leinwand gebracht, für welche das Spiel vom Museum of Modern Art (MoMA) in New York aufgenommen wurde.

Zukunftsorientiert war auch das Nikolaus-Präsent im Ökobeutel, welches Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez den Kindern aus Wertheim überreicht. Nichtmaterielles ist Regina Pöhlands Thema und auch Herrera Torrez dachte laut an die Freitagsdemos und Kinder als Nachhaltigkeitsbotschafter.

Die Bilder der kleinen Wertheimer Maler zeigten vor allem nichtmaterielle Dinge, wie Hoffnung, Freiheit und Frieden. Der 19-jährige Isaac hat in den vergangenen Wochen sieben Werke geschaffen. Davon sind bereits fünf verkauft und er wird weiter bei „autentic Art“ malen. Die Mutter eines weiteren Kindes ist auf seine Bilder aufmerksam geworden. Als Autorin eines Buches ist sie an einer Zusammenarbeit mit Isaac als Illustrator interessiert.

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft und benötigen Orientierung, das war der Tenor der Vernissage. Regina Pöhland habe etwas von der Montessori-Idee. Die Stadtexpertin Förster stimmte zu, diese könne man hier spüren.

Die Söhne von Pöhland waren sich mit der Künstlerin einig, dass Letztere im Montessori-Sinne von ihren eigenen Kindern gelernt hat, bis diese etwa fünf Jahre alt waren.

Danach verfolgte die gebürtige Tauberbischofsheimerin selbstständig ihren Weg weiter als Meisterschülerin von Gunter Schmidt. Vor allem die ursprüngliche Begeisterung, die sie selbst durch Malerei erfahren hat, möchte Familie Pöhland weitergeben. jam

