Biber sorgen für Probleme bei Wasserschutz

Wertheim/Dertingen.Der Biber ist in vielen Teilen Wertheims heimisch geworden. Laut Informationen von Biberberaterin Alexandra Thielen von der Abteilung Umweltschutz der Stadtverwaltung findet man die Tiere beispielsweise am Aalbach bei Dertingen und Bettingen, am Main bei Mondfeld, Bestenheid und Eichel, an der Tauber im Bereich Leberklinge, sowie am Tauberufer bei Waldenhausen und Bronnbach.

Auch in Sonderriet, Dörlesberg, Urphar und Dietenhan wurden schon Biber gesichtet. „Bei jedem Standort ist vom Vorkommen mindestens eines Biberpaares auszugehen, hinzu kommen noch die Jungen aus dem aktuellen sowie die Jungen aus dem vergangenen Jahr“,so Thielen. Spuren der Biberaktivitäten finden sich am Ufer, in den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen sowie an Gehölzen in diesen Bereichen.

Starker Verbiss an Ufergehölz

Aktuell spielt auch die Nahrungsumstellung des Bibers auf Winternahrung eine Rolle für die Auswirkungen. Da sein Grünfutter, wie Feldfrüchte, Kräuter, Obst, Gras im Winter wegfällt, ändern Biber ihr Nahrungsverhalten wieder auf die verfügbaren Futterquellen. „Insbesondere ist dies die Rinde von Gehölzen. Dies führt erfahrungsgemäß zu einem stärkeren Verbiss an Ufergehölz und anderen gewässernahen Beständen“, heißt es vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreis.

Thielen nennt als weitere Auswirkungen der Biberaktivitäten: „Zerstörung von Uferbereichen, Fällung von Bäumen, Nagespuren an Gehölzen und Fraß von Getreide.“ Zudem würden vermehrt Bäume entlang der Gewässer gefällt. „Nahrungsdämme können so ausgebaut werden, dass ein Schwimmen hin zur Nahrung möglich wird“, so die städtische Biberberaterin weiter.

Problem mit Entwässerung

Die natürlichen Arbeiten des Nagetiers können mit Gefahren an Gewässern und Änderungen der Uferlinie einhergehen. „Durch die Erd- und Dammbauaktivitäten sowie den winterlichen Nahrungserwerb kommt es im Uferstreifen zu Erdeinbrüchen, umstürzenden Bäumen und kleinen Überschwemmungen.“ Diese Gefahren betreffe einen Gewässerrandstreifen von etwa 20 Meter Breite. „95 Prozent der Einbrüche landwirtschaftlicher Maschinen erfolgen in einem Abstand von weniger als zehn Metern Entfernung vom Gewässerufer.“ Biber nutzten zudem die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zur Nahrungsbeschaffung.

Die Bauten der Biber in Dertingen stellen auch ein Risikofaktor für die Trinkwasserbrunnen der Aalbachwasserversorgung da. Von den Stadtwerken Wertheim heißt es dazu, dass der Brunnen „Aalbachtal fünf“ durch aufgestautes Bachwasser mikrobiologische Verunreinigungen enthalten könne. Im Bereich des Brunnens „Dertingen“ könnte durch rückgestautes Bachwasser eine Entwässerungsleitung des Wasserwerks verstopft werden, was möglicherweise zu Beeinträchtigungen des Wasserwerkbetriebs führt.

Um die Wasserversorgung zu schützen, würden die Mitarbeiter der Stadtwerke fortlaufend die Aktivitäten der Biber im Aalbach beobachten und bei Bedarf die Abteilung Umweltschutz im Rathaus benachrichtigen. „Die Mitarbeiter der Stadt Wertheim reduzieren dann die Stauhöhe des jeweiligen Biberdammes.“

Eingriffe erfordern Genehmigung

Da die Biber zu den geschützten Arten zählen, müssen alle Eingriffe zuvor von Seiten des Landratsamtes und Regierungspräsidiums genehmigt werden.

Die Stadtwerke legen jedoch Wert darauf, dass die Maßnahmen möglichst biberfreundlich gestaltet werden. Um dies zu erreichen, sei der Biberbeauftragte des Landes vor Ort gewesen und habe in Abstimmung mit dem Naturschutzbeauftragten der Stadt Wertheim die Eingriffe entsprechend festgelegt.

Die Arbeit des Bibers hat jedoch auch positive Auswirkungen auf die Umwelt. Dazu gehört laut Landratsamt besonders die Schaffung von Strukturvielfalt in den Gewässern.

Es entstünden neue Lebensräume für bestimmte Wasservögel, Amphibien, Insekten wie Libellen und Fische. Weitere positive Wirkungen könnten die Wasserrückhaltung in der Fläche sowie die Abmilderung von Hochwasserspitzen an kleineren Gewässern sein.

Thielen verweist für Wertheim besonders auf den Rückhalt von Oberflächenwasser und auf die Leistung des Bibers zur Renaturierung von Gewässern. „Im Raum Wertheim besteht allerdings an keiner Stelle ausreichend Raum, das Wirken des Bibers ohne Regulieung zulassen zu können“, schränkte sie ein.

Grundstückseigentümer haben verschiedene Möglichkeiten sich vor Biberschäden zu schützen. „Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamt stellt Maschendrahtzaun zur Sicherung von Bäumen zur Verfügung. Diesen können Bürger gegen Voranfrage im Landratsamt abholen und dann selbst an die vom Biber bedrohten Bäume anbringen“, so Thielen. Zudem könne eine Entschärfung durch Anlage eines mindestens zehn Meter breiten ungenutzten Uferstreifens erfolgen.

Keine Entschädigung

Neben den genannten Maßnahmen trage auch eine Toleranz gegenüber natürlichen Vorgängen zur friedlichenKoexistenz von Mensch und Biber bei. Beispielhaft nannte Thielen Toleranz für Wassererosion und Eingreifen von Tieren in den Gewässerabfluss, auch wenn sich die Uferlinie ändern sollte.

Mit finanzieller Entschädigung für Biberschäden können Geschädigte jedoch nicht rechnen. Weder das europäische noch das nationale Naturschutzrecht sehen einen Anspruch auf solch eine Entschädigung des Grundeigentümers oder Nutzungsberechtigten vor.

Zudem könne die Stadt Wertheim im Rahmen des Gleichbehandlungsgrundsatzes Schäden durch Biber nicht ersetzen. Sie fielen unter die Kategorie „Naturgewalt“. Würde man die Biberschäden ersetzen, dann müssten auch Schäden an kommunalen Gewässern durch andere Naturgewalten wie Hochwasser entschädigt werden, so Thielen.

