Bewerbungen noch möglich

Wertheim.Das Warten für modebewusste Schnäppchenjäger hat ein Ende: Am Sonntag, 10. November, von 14 bis 18 Uhr findet in der Wertheimer Main-Tauber-Halle zum dritten Mal ein Fashion-Flohmarkt statt. Bewerbungen für die Standverlosung sind bis 8. September möglich.

„Ich hoffe wieder auf zahlreiche Schnäppchenjäger und Besucher an diesem Tag“, erklärt Organisatorin Nadine Sahlender, die zusammen mit dem Innenstadtmanagement der Stadtverwaltung den Flohmarkt veranstaltet. Wie bei den vorherigen Flohmärkten wird nur Secondhandware wie Kleidung, Schuhe, Schmuck und Handtaschen verkauft. Der Verkauf von Kleinkindermode, Spielzeug, Büchern und Lebensmitteln ist nicht erlaubt. Auf Grund der hohen Nachfrage werden die 89 Standplätze verlost. Das Bewerbungsformulargibt es bei Nadine Sahlender (E-Mail: fashion-flohmarkt-wertheim@web.de). Die Frist für die Rücksendung der Formulare endet am 8. September. Die Standplätze werden am 22. September verlost. Die Bewerber erhalten daraufhin eine Zu- oder Absage.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019