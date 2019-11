Bewerbung einer Frau liegt vor

Wertheim.An der Spitze des Evangelischen Kirchenbezirks Wertheim wird künftig voraussichtlich erstmals eine Frau stehen.

Die Einladungen seien verschickt, am Mittwoch, 27. November soll die Wahlsynode über die Nachfolge von Hayo Büsing entscheiden, informierte der Vorsitzende der Bezirkssynode, Ekkehard Hüneberg auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten am Samstag am Rande der Tagung, bei der Schuldekanin Cornelia Wetterich in ihrem Amt bestätigt und Oliver C. Habiger zum neuen Stellvertreter des Dekans – gewählt worden waren (siehe nebenstehenden Bericht).

Aus den Worten Hüneberg ging hervor, dass es für die Nachfolge Büsings eine Bewerbung von einer Frau gibt. Sie stamme nicht aus dem Kirchenbezirk. Weiter ins Detail wollte der Vorsitzende der Bezirkssynode zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gehen. ek

