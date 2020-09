Beweis des kulturellen Werts für Förderung notwendig

Waldenhausen.Bei der Bürgerversammlung richteten die Waldenhäuser viele Fragen und Beschwerden an die Vertreter der Stadtverwaltung. Ein großer Teil davon betraf die Wertheimer Innenstadt.

Eine Herzensangelegenheit war den Waldenhäusern aber ihre Ortsrufanlage. Hier herrscht momentan ein Dissens mit Oberbürgermeister Markus Herrera-Torrez. Von Bürgern angesprochen wurden fehlende Lautsprecher für die Anlage in der Zinsholzstraße. Der OB erklärte, er frage sich, ob das wirklich die Technik der Zukunft sei. „Macht es Sinn, in der heutigen Zeit in den Erhalt der Anlage oder gar eine neue zu investieren, oder sind wir an einem Punkt, an dem andere Technik besser ist?“, verwies er auf digitale Medien.

Investitionen begründen

„Wenn wir feststellen, dass die Ortssprechanlage ein historisch kulturelles Gut ist, das es nur noch in Waldenhausen gibt, dann können wir auch Fördermittel bekommen und die Anlage erhalten.“ Sonst sei dies eher schwierig. Die Verwaltung müsse Investitionen auch gegenüber anderer Ortschaften vertreten.

Aus Reihen der Bürger wurde argumentiert: Nur die Ortsrufanlage sichere kurzfristige Informationen. Alternative könnte aber eine Internetseite des Dorfs sein. Ortsvorsteher Gerrit Lang stellte gleich mehrere Punkte fest: „Wir sorgen dafür, dass unsere Ortsrufanlage ein Kulturgut ist.“ Er verwies weiter auf die geringe Verbreitung von Smartphones bei der älteren Bevölkerung. „Die Internetpräsentation des Dorfs zu erneuern, steht auf der Agenda.“ Weitere Informationen biete das gedruckte und an die Haushalte verteilte Ortsblättle, welches man zukünftig eventuell digitalisieren werde. „Wir wollen auf ein Gesamtkonzept Ortsrufanlage, Internet, Ortsblättle und weitere Kommunikationsgruppen setzen.“

Hinsichtlich der Kirchäckerstraße wurde bemängelt, dass im vorderen Teil noch immer die Straßenbeleuchtung fehlt. Die Verwaltungsmitarbeiter erklärten, die vier Lampen seien von den Stadtwerken bestellt. Die Masten sollen noch im laufenden Monat aufgestellt werden. Bei den Leuchtköpfen gebe es Lieferverzögerungen. Man wird als Übergangslösung andere installieren.

Gebeten wurde um Geschwindigkeitskontrollen an der Kreuzung Am Junker/Am Baumgarten, nahe der Ortseinfahrt. Der Durchgangsverkehr nehme hier zu. Es solle eine Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessung durchgeführt werden. Im Gebiet lebten viele Familien mit Kindern, die gefährdet würden. Volker Mohr, Leiter des Ordnungsamts, sagte zu, dass Lasermessungen durchgeführt werden. Im Frühjahr könne man eine Geschwindigkeitsanzeigetafel aufstellen.

Ampelschaltung ist Ärgernis

Ein großer Kritikpunkt für die Innenstadt betraf die langen Wartezeiten an der Bahnschranke und die Ampelschaltung an der Tauberbrücke. Das Ärgernis sei schon lange bekannt, so die Verwaltung. Man steht im Kontakt mit der Westfrankenbahn und mache immer wieder Druck. Die Ampelschaltung sei so vorgeschrieben, dass bei der Zugdurchfahrt die Tauberbrücke von Fahrzeugen geräumt werden muss, um bei einem Notfall Fläche zur Verfügung zu haben.

Ein weiterer Kritikpunkt betraf die zu geringe Parkplatzzahl im Bereich der Bahnhofstraße mit Ärztehaus und zukünftiger Sparkasse. Insbesondere für ältere und kranke Personen müssten Parkplätze in der Nähe verfügbar sein, so die Bürger. Es wurde seitens der Verwaltung erklärt, dass bei jedem Neubau auch Parkplätze mit geschaffen werden müssen. In der aktuellen Bauphase habe man versucht, durch die Ausweisung weiterer Parkplätze auf der Schotterfläche Richtung Kaufland eine Entlastung zu schaffen. Zukünftig soll die Parkfläche bewirtschaftet werden, was die Zahl der Dauerparker dort verkleinern könnte. Die Idee eines Parkhauses sei an diesem Standort nicht wirtschaftlich. bdg

