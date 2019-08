Bewährung wegen Handydiebstahls

Wertheim.Wegen Diebstahls eines Handys, Zeitwert 50 Euro, im Wertheimer Freibad Christwiesen verurteilte das Amtsgericht einen 23 jährigen Mann, in Dorfprozelten wohnhaft, zu einer Strafe von sechs Monaten. Diese wurde gegen Ableistung von 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit zur Bewährung ausgesetzt.

Die ehemalige Freundin des Angeklagten hatte vergeblich versucht, den Angeklagten zu entlasten. Der 17-jährigen Schülerin droht jetzt ein Verfahren wegen falscher uneidlicher Aussage.

Der Diebstahl ereignete sich am 7. August 2018 zwischen 17 und 19 Uhr. Ein 14-jähriger Schüler aus Faulbach hatte Handy und Geldbeutel mit Ausweisen sowie etwas Bargeld im Rucksack verstaut. Als er später nach Hause wollte, fehlten die genannten Sachen. Die Mutter als gesetzliche Vertreterin machte mit dem Sohn Anzeige bei der Polizei Wertheim, und er konnte die Imei-Nummer des Gerätes nennen. Sie identifiziert weltweit jedes erfasste Gerät.

Am 19. August kontrollierte die Polizei Kaiserslautern den Angeklagten. Er ist wegen diverser Eigentumsdelikte bei der Polizei kein Unbekannter.

Sein Handy habe er angeblich in einem Gebrauchtwarenladen für 170 Euro gekauft. Wo dieser Laden ist, konnte er allerdings nicht sagen. Es handelte sich um das Handy aus Wertheim.

In der Verhandlung präsentierte der Beschuldigte eine andere Version. Er habe am 7. August von Kaiserslautern aus seine Freundin in Dorfprozelten besucht, und diese sei ihm bis Lauda mit dem Zug entgegen gekommen. Die gemeinsame Weiterfahrt nach Dorfprozelten habe man in Wertheim unterbrochen.

Hier sei man ins Kaufland, und wieder am Bahnhof habe ein Unbekannter ein Handy angeboten. Er habe es für 50 Euro gekauft, weil er seines kurz zuvor verloren hatte. Er habe eine eigene SIM-Karte von seinem „Zehn-Euro-Zweit-Handy“ eingelegt und sich angemeldet. Die Freundin sei beim Verkaufsgespräch dabei gewesen.

Die Aussage

Die Freundin sagte aus, man habe nur beim Döner-Laden am Bahnhof gesessen. Jemand habe ihnen ein Handy für 150 Euro angeboten, und sie habe den Preis auf 50 Euro heruntergehandelt. Sie habe bezahlt und später in Dorfprozelten das Handy mit der SIM-Karte ihrer Oma angemeldet. Laut Überprüfung der Polizei erfolgte die Anmeldung jedoch schon um 19.21 Uhr.

Von den fehlenden Gegenständen ist nur das Handy wieder da.

Wie beim Verfahren bekannt gemacht wurde, hat der Angeklagte im Strafregister seit 2012 bereits zwölf Einträge. Dabei handelte es sich meist um Diebstähle, aber auch Körperverletzung und Raub. Die ersten Verfahren stellte das Amtsgericht Kaiserslautern ein. Im Jahr 2017 gab es eine Jugendgesamtstrafe von zwei Jahren, deren Vollstreckung ausgesetzt wurde. Späteren Taten folgten Geldstrafen.

Das Amtsgericht Wertheim wollte wegen eines Schadens von 50 Euro den Angeklagten nicht ins Gefängnis schicken. Erschreckend nannte die Richterin die „Selbstverständlichkeit“, mit der die 17-Jährige trotz Hinweises auf die Wahrheitspflicht eine erfundene Geschichte erzählte.

Gelingt der Staatsanwaltschaft der Nachweis, dass die SIM-Karte zuvor nicht der Oma gehörte, muss sich die Schülerin strafrechtlich verantworten. goe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019