Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Auto

Mondfeld.Es kam einiges zusammen: Am Mittwochnachmittag ist in Mondfeld ein 65-Jähriger unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen LKW in Wertheim verunfallt. Der Mann war gegen 17 Uhr auf der Straße „Haagzaun“ unterwegs. Von dort aus wollte er nach rechts auf ein Wiesengrundstück abbiegen.

Allerdings verpasste er alkoholbedingt die Einfahrt und kam auf einem benachbarten Wiesengrundstück zum Stehen. Der Lkw-Fahrer setzte zurück und kollidierte dabei mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Besitzer des Autos hatte den Unfall beobachtet und sprach den 65-Jährigen an. Während des Gespräch fiel dem Geschädigten auf, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch.

Unerlaubt entfernt

Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Lkw-Fahrer. Die herbeigerufenen Polizeibeamten trafen den alkoholisierten Mann zu Hause an. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Polizei brachte den 65-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020