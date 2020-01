Betrunkene am Wegfahren gehindert

Wertheim.Eine Betrunkene war am Samstagabend in Wertheim außer Rand und Band. Zeugen hatten die Polizei gegen 20.30 Uhr in die Ludwig-Erhard-Straße gerufen, um eine mutmaßlich betrunkene Frau daran zu hindern, mit ihrem Fahrzeug davon zu fahren. Gäste einer Feier in der Wannsiedler Halle hatten der 41-Jährigen den Schlüssel zu ihrem Fahrzeug abgenommen und an die Polizei übergeben.

Die Frau selbst tauchte fast eine Stunde später bei ihrem Auto auf und gab an, mitnichten betrunken gefahren zu sein, stattdessen wäre sie vor Ort von einigen Partygästen abgefüllt worden. Zeugen schilderten einen anderen Ablauf der Ereignisse. Bei einem durchgeführten Alkoholtest wies sie fast 1,2 Promille auf und musste zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus kommen.

Auch hier zeigte sich die 41-Jährige uneinsichtig und versuchte aus der Klinik zu fliehen. Erst unter Zwang konnte ihr Blut abgenommen werden. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da sie ihn nicht dabei hatte. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020