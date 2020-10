Besuchsverbot in Rotkreuzklinik

Reinhardshof.Die Rotkreuzklinik teilte am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit, dass coronabedingt ab sofort und bis auf Weiteres in der Klinik ein Besuchsverbot gelte. Ausnahmen gibt es weiterhin bei der Begleitung von Palliativfällen sowie bei der Begleitung von Geburten. Auch die Nutzung von Familienzimmern ist nach wie vor erlaubt.

„Aufgrund der derzeit allgemein sehr schnell ansteigenden Infektionszahlen haben wir uns kurzfristig für diese Maßnahme zum Schutz von Patienten, Besuchern und Mitarbeitern entschieden“, wird Krankenhausdirektorin Cornelia Krause zitiert. „Bei Unklarheiten können sich Außenstehende in der Klinik jederzeit unter Telefon 09342/3030 melden. Für die allgemeine Kooperation und das Verständnis bedanke ich mich schon jetzt.“

Weiterhin keine Fallzahlen

In dem Schreiben heißt es, in enger Abstimmung mit dem Klinikverbund habe man sich im Frühjahr 2020 entschlossen, an keinem der Standorte – und damit auch nicht an der Rotkreuzklinik Wertheim – konkrete Zahlen zu den aktuell behandelten Patienten zu nennen. Die Fränkischen Nachrichten hatten diese Zahlen Mitte vergangener Woche bei der Klinik angefordert. Diese Aufgabe sei den Gesundheitsämtern als Vertretern der öffentlich-rechtlichen Gesundheitsversorgung übertragen worden. Alle Intensivbetten würden an das zuständige Register gemeldet und könnten dort abgefragt werden, heißt es.

Als Begründung, warum keine konkreten Zahlen genannt werden, verweist die Rotkreuzklinik Wertheim auf den Schutz der Patientendaten. Insbesondere gelte es jetzt, im Angesicht der steigenden Fallzahlen, den Klinikbetrieb und damit die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region sicherzustellen. Die Entwicklung der Fallzahlen sei ein äußerst dynamisches und schwer zu prognostizierendes Feld.

Stephan Vögeli, Ärztlicher Direktor: „Auch wenn wir im Lauf des Jahres schon viel dazu gelernt haben, bleibt der individuelle Krankheitsverlauf bei COVID-19 eine besondere Herausforderung.“

