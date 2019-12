Bessere Bedingungen für den Nachwuchs

Marktheidenfeld.Auf insgesamt 1000 Quadratmeter bietet das neue Ausbildungszentrum der Warema Group in Marktheidenfeld nun noch bessere Bedingungen für die gezielte Ausbildung der 126 Auszubildenden und Studierenden.

Die Unternehmensgruppe macht den Nachwuchs insbesondere mit elektronischen und digitalen Inhalten hier von Beginn an fit für die Digitalisierung. Stolz präsentierten die Auszubildenden bei der Eröffnung die modernen Räumlichkeiten mit neuer Ausstattung. Mehr als die doppelte Fläche steht ihnen im Vergleich zum bisherigen Ausbildungsbereich nun zur Verfügung.

Angelique Renkhoff-Mücke, Vorstandsvorsitzende der Warema Group, betonte in ihrer Ansprache, dass die Ausbildung in der Unternehmensgruppe eine lange Historie habe, die schon immer von ständiger Weiterentwicklung getrieben war. „Ein nächster wichtiger Schritt war nun der Bezug des neuen Ausbildungszentrums. Gerade im Hinblick auf die geänderten Anforderungen gilt es, die Mitarbeiter für die Digitalisierung und damit die Zukunft fit zu machen – und dies von Beginn der Ausbildung an“, führte sie aus. Das neue Ausbildungszentrum, unter anderem mit einem komplett neu ausgestatteten Elektrobereich, einem IT-Schulungsraum sowie Projekt- und Automatisierungsräumen, bietet neue Möglichkeiten, um insbesondere in Berufe mit elektronischen und digitalen Schwerpunkten forciert auszubilden.

Das Herzstück des neuen Ausbildungszentrums ist die Elektrowerkstatt mit angrenzendem Theorieraum. Hier stehen elektrotechnische Inhalte wie beispielsweise der Aufbau von Schaltungen sowie Programmierung von SPS- und Sonnenschutzsteuerungen auf der Tagesordnung. Alles was theoretisch über diese Themen gelernt wird, kann in der komplett neu eingerichteten Elektrowerkstatt mit 15 Arbeitsplätzen in die Praxis übertragen werden. Mit diesem neu geschaffenen Bereich unterstreicht Warema die Verlagerung der Ausbildungsschwerpunkte hin zu Berufen wie Elektroniker oder Mechatroniker.

Die neue Metallwerkstatt präsentiert sich auf 350 Quadratmetern großzügig und einladend. Eine angrenzende Projektwerkstatt, die vor allem von den angehenden Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikern genutzt werden kann, rundet diesen Bereich des Ausbildungszentrums ab. Zudem bieten zahlreiche Projekträume genügend Platz für Themen wie Pneumatik, Hydraulik, Automatisierung und Programmierung.

Warema investierte vielmehr auch in die Weiterbildung des Personals. Alle sechs hauptberuflichen Ausbilder sind Aus- und Weiterbildungspädagogen und Berufspädagogen.

