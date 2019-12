Besser mal selbst mähen

Mit zwiespältigen Gefühlen las ich von dem Neuzugang im Sonderrieter Maschinenpark: Man freute sich sehr über ein Mulchgerät zum „Mähen“ verwilderter Wiesen. Mir ist bewusst, dass es hier bei uns im Tauber- und Maingebiet sehr wichtig ist, offene Flächen besonders für wärmeliebende Insekten frei zu halten.

Wenn aber am Ende der Saison die Kräuterwiesen mitsamt den Überwinterungsstadien dieser Arten kleingehäckselt werden, könnte das geradezu kontraproduktiv sein. Leider kümmern sich nur noch sehr wenige, dabei meist ältere Mitbürger ehrenamtlich um diese Flächen, die sowohl aus ökologischer, wie auch aus landschaftshistorischer und in touristischer Sicht extrem wertvoll sind.

Deswegen muss aus Zeit-, Kraft -und Kostengründen – ebenso wie bei Pflegemaßnahmen längs Straßen und Wegen durch die öffentliche Hand – auf solch effektive aber gleichzeitig rabiate Maschinen zugegriffen werden. Wie schön und sinnvoll wäre es, wenn zum Beispiel die ganze Energie, die viele Leute in den geschlossenen Räumen von Fitnessstudios aufwenden, in körperliche Bewegung an frischer Luft umgewandelt würde. Schon eine Motorsense oder ein Balkenmäher wären Insekten-schonender.

Ideal ist in dieser Hinsicht natürlich das Mähen von Hand mit der guten alten Sense und an unseren steilen Talhängen eigentlich nicht wirklich langsamer.

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass dies zwar eine schweißtreibende und Muskelkater hervorrufende, aber irgendwie auch sehr ruhige und befriedigende Tätigkeit ist.

Überall werden seit einiger Zeit Produkte aus „Manufakturen“ angeboten und hoch für diese Herstellungsweise gelobt, teilweise auch noch sehr gut bezahlt.

Auch Arbeiten in der Landschaft könnten „handmade“ sein, allerdings müsste dann auch hier die Bereitschaft für noch höhere Investitionen da sein.

Alternativ müssten mehr Leute nach- und umdenken, selbst anpacken und sich im Sinne der Umwelt auch mal die Hände erdig und blasig machen.

