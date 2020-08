Besondere Angebote

Wertheim.Beim Aktionstag „Markt & Meer“ bereichern auf dem Wochenmarkt am Samstag, 8. August, von 9 bis 14 Uhr wieder Gaststände das Angebot der Stammhändler auf dem Wertheimer Marktplatz.

Getrocknete Früchte und verschiedene Nüsse können Besucher sich am Stand von Klara Zelenka abfüllen lassen. Klaus Malek präsentiert seine dekorativen Kunstwerke aus Holz. Gerhard Beck aus Sonderriet ist mit seinen vielseitigen Flechtwaren vor Ort. Den pflanzlichen Bereich deckt Horst Eilender aus Kreuzwertheim mit seinen selbst gezüchteten Kakteen und Sukkulenten ab.

Abstand wahren

Melissa Mayer vertritt die Firma Jemako mit deren Produktauswahl an Reinigungsmitteln. In der Brückengasse bietet Christine Franz vom Blindenhilfswerk Dresden handgemachte Bürsten und Besen an.

Alle Marktbesucher sind gebeten, bei ihrem Einkauf den nötigen Sicherheitsabstand zu Verkäufern und anderen Kunden einzuhalten.

