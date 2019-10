Besitz macht das Leben komplizierter

Die Erfolgsautorin Ines Maria Eckermann las in der Stadtbücherei aus ihrem neuen Werk mit dem Titel „Ich brauche nicht mehr“.

Wertheim. Die Gunst der Stunde nutzend hatte die Stadtbücherei die Erfolgsautorin Ines Maria Eckermann direkt von der Frankfurter Buchmesse zu einer Lesung aus ihrem neuesten Werk gewonnen. Es trägt des Titel „Ich brauche nicht mehr“. Immerhin über 20 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gespannt, was die promovierte Philosophin und Spanisch-Studium-Absolventin über die Gier nach allem und ihre Auswirkungen zu erzählen hatte.

Eckermann steht seit Jahren mit ihren Veröffentlichungen auf den Bestsellerlisten. Die Autorin ist dabei sehr breit aufgestellt. Neben ihren Büchern erstellt sie auch Reportagen, Sach- und Fachtexte, fertigt Illustrationen an, erstellt Konzepte für Blogs, Online-Magazine und Buch-Projekte, ist tätig im Bereich Content und Gestaltung von Internet-Auftritten, gibt Schulungen und Workshops und erstellt valide Personas. Des weiteren ist Eckermann ausgebildete Yoga-Trainerin und läuft im Jahr mehrere Marathons.

Die Vorliebe für die griechischen Philosophen brachte Eckermann auf die Idee zu ihrem neuesten Werk. Über zehn Jahre beschäftigt sie sich schon mit dem Thema und hat sich Gedanken zum Streben nach Glück, der Gier, alles erreichen zu wollen und gelebter Nachhaltigkeit gemacht. All dies ist in das Buch eingeflossen.

„Schon in der Antike gab es das Streben nach Glück“, so wie bei den Philosophen Diogenes oder Aristoteles. Das habe sich bis heute nicht geändert. Allerdings sei dem Streben nach Glück die Gier gefolgt. Die „Pleonexia“, also das Mehrhabenwollen, werde vom Gehirn gesteuert. Der Mensch setze sich selbst unter Druck und will immer weiter nach oben kommen. Aber ganz so wie Sisyphus in der griechischen Götterwelt rollt ihm immer, wenn er meint, fast oben am Berg angekommen zu sein, der Stein der Erkenntnis wieder nach unten und er muss von vorne beginnen.

„Die Gier kann sich auf alle Bereiche unseres Lebens beziehen“, beschreibt Eckermann in ihrem Buch. Nicht umsonst ist die Gier eine der sieben Todsünden in der Glaubenslehre der christlichen Kirche. Dem Trend aus „Fomo“ (die Angst etwas zu versäumen) kann man mit „Jomo“ (der Freude etwas zu verpassen) begegnen. Glückliche Menschen konsumieren weniger und bewusster. Besitz erleichtere nicht das Leben, sondern mache es komplizierter.

Im Buch werden die Thesen Eckermanns durch verschiedene Geschichten aus ihrem Leben und aus dem Leben von anderen verstärkt. Auch wissenschaftliche Untersuchungen hat sie herangezogen, um diese passend einzuarbeiten. „Niemand zwingt uns, außer wir selbst“, rief Eckermann dazu auf, Enthaltsamkeit und Verzicht zu lernen. Dann finde der Konsummensch auch wieder zu seiner Mitte.

Ein wichtiges Mosaiksteinchen zum Glücklichsein spiele die Zeit. Sie helfe dabei loszulassen und mit der Erkenntnis zu leben, dass die Gier nach allem mehr hindert als beflügelt. die „Psychohygiene“ tue ein Übriges und trage zum Wohlbefinden bei. Mit diesen Ausführungen beendete Ines Maria Eckermann ihre Lesung und ließ sich auf eine Diskussion mit den Zuhörern ein. Die konnten ihre Argumente nachverfolgen und verstehen, wieso man durch Konsumverzicht glücklicher werden kann.

