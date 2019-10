Besichtigung der Friedhofskapelle

Külsheim.Der Heimat- und Kulturverein „Cullesheimer Kreis“ fährt am Donnerstag, 24. Oktober, nach Freudenberg zu einer Führung durch die Friedhofskapelle und zum Besuch des Rauch-Museums. Zum Abschluss wird Restaurant am Badesee eingekehrt. Die Friedhofskapelle stammt aus dem zwölften Jahrhundert. Besonders sehenswert sind die Fresken des sogenannten „Urpharer Meisters“ mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Die neue Ausstellung im Rauch -Museum hat das Thema Herstellungs- und Designgeschichte des Möbelbaus. Start der Fahrgemeinschaften ist um 14 Uhr am Schlossplatz. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

