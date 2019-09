Beseelte Natur wohnt in allen Dingen

Bronnach.Die Herbstausstellung in der Neuen Galerie im Kloster Bronnbach präsentiert dieses Jahr zwei Künstlerinnen aus Unterfranken: Sophie Brandes und Cornelia Krug-Stührenberg. Die Ausstellung kann von Samstag, 7. September, bis Samstag, 26. Oktober, während der Öffnungszeiten der Klosteranlage besichtigt werden. Die öffentliche Vernissage findet am Freitag, 6. September, um 18.30 Uhr in der Neuen Galerie statt.

Der Titel der Ausstellung ist dem Gedicht „Die Wünschelrute“ von Joseph von Eichendorff entnommen. Die Aussagen „Schläft ein Lied in allen Dingen“ spielt hierbei auf den Glauben an, dass eine beseelte Natur allen Dingen innewohnt, wie sie vielen archaischen Religionen zu eigen ist.

Gleichsam mit archäologischem Blick machen sich die beiden Künstlerinnen daran, in ihren Werken diesen animistischen Prägungen in Pflanzen- und Tierwelt nachzufühlen und sie in traumhaften Farben und Formen zu visualisieren.

Sophie Brandes, geboren in Breslau, widmet sich seit 1988 der dreidimensionalen Objektkunst. In dieser Kunstgattung entstehen Montagen und Collagen aus Treibholz, Altmetall und Relikten aus der iberischen bäuerlichen Alltagskultur ihrer Wahlheimat Mallorca. Ihr Werk ist geprägt durch traumatisierende Erfahrungen, die sie auf der Flucht mit Mutter und Großmutter aus Breslau 1945 erlebte.

Cornelia Krug-Stührenberg entwickelte die Technik der Ritzungen in Naturpigmenten, die eine lebendige, farbig-fantasievolle Bildkraft erzeugen. Organisiert wird die Ausstellung vom Tauberbischofsheimer Künstler Gunter Schmidt in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Kloster Bronnbach. Weitere Informationen gibt es im Klosterladen unter der Telefon 09342 / 935 20 20 20 sowie auf der Webseite www.kloster-bronnbach.de. lra

