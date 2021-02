Beschuldigte bestreitet trotz Videoaufnahme den Vorwurf

Wertheim.Das Wertheim Village ist Anziehungspunkt für Diebe, wie zahlreiche Verhandlungen beim Amtsgericht Wertheim zeigen. Laut Schätzung der Polizei führen aber nur fünf Prozent der Fälle zu einem Strafverfahren, wie im nun verhandelten Fall. Die drei mutmaßlichen Täter sollen wie folgt agiert haben: Zwei Frauen packten Jacken und Pullover im Verkaufswert von etwa 900 Euro in eine mitgebrachte Tasche und ein Mann trug die Tasche nach draußen, ohne zu bezahlen.

Das geschah Ende November 2019 am „Black Friday“. Bei dem „riesigen Kundenandrang“ fiel die Gruppe nicht auf und die Personen fuhren mit ihrer Beute nach Hause.

Der Diebstahl fiel dem Sicherheitsdienst erst Anfang Dezember 2019 bei näherer Betrachtung der vergangenen Videoaufzeichnungen auf. Die beiden Damen hatten große Taschen bei sich, die nicht aus dem Village stammten. Aufzeichnungen des einen Geschäfts zeigen, dass nach Besuchen der Umkleide die Taschen immer dicker und leere Kleiderbügel zurückgehängt werden.

Nach einem Anruf kam der Mann ins Geschäft, hob die Tasche auf und brachte sie zum Auto. Der Wagen wurde umgeparkt, und es begann mit den Taschen die zweite Tour.

Kennzeichen gibt Aufschluss

Anhand des Pkw-Kennzeichens stellte die Polizei den Halter fest. Das übermittelte Foto zeigt die Person, die mit der Tasche den Laden verließ. Über die Daten seines Handys ermittelte die Polizei die beiden Frauen. Bei der jüngeren beschlagnahmte die Polizei eine „rote Jacke mit Pelz“, die durch Fotos als Kleidungsstück aus dem besagten Village-Laden identifiziert wurde.

Welche Kleidungsstücke genau wegkamen, lasse sich ohne Etiketten nicht feststellen, so die Polizei. Es bleibe aber der anschauliche Videobeweis. Wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall in Mittäterschaft müssen sich deshalb aktuell beim Amtsgericht Wertheim ein 61-jähriger Rentner aus Oberlungwitz in Sachsen und seine Bekannte, eine 45-jährige Metzgerei-Fachverkäuferin aus Nördlingen, verantworten. Gegen die Cousine, zur Tatzeit Heranwachsende, läuft das Verfahren über die für den Wohnsitz zuständige Staatsanwaltschaft Augsburg.

Während der Gerichtsverhandlung bestritt die Angeklagte den Vorwurf, der Mann machte keine Angaben. Angehört wurden ein Zeuge vom Sicherheitsdienst des Village und der ermittelnde Polizeibeamte.

Auf Wunsch des Verteidigers der Frau soll ein weiterer Zeuge gehört werden. Deshalb wird die Verhandlung Mitte Februar am Gericht fortgesetzt. goe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.02.2021