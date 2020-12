Beschäftigte für Treue ausgezeichnet

Bestenheid.Die Bindung von Mitarbeitern und Schaffung sicherer, langfristiger Arbeitsplätze sind ein wichtiges Unternehmensziel von Pink Thermosysteme. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, bedingt durch Corona, rücken solche Ziele besonders in den Fokus, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Umso mehr habe sich die Geschäftsführung jüngst gefreut, treue Mitarbeiter zu ehren. Pink beschäftige sehr viele Mitarbeiter mit einer langen Betriebszugehörigkeit, wodurch sich das Unternehmen als sicherer Arbeitgeber in Wertheim auszeichne. Die Firma besteht bereits seit über 40 Jahren und liefert kundenspezifische Sonderanlagen weltweit. Ihr langes, erfolgreiches Bestehen verdanke Pink ihren Mitarbeitern, welche dem Unternehmen besonders in den sehr arbeitsreichen vergangenen Jahren stets tatkräftig zur Seite gestanden hätten.

Drei Mitarbeitern gratulierte die Geschäftsleitung zum 25-jährigen Betriebsjubiläum: Fernando Cortes-Roldan arbeitet als Industriemechaniker im Bereich der Zerspanung. Er war allerdings schon im Jahr 1979 einer der ersten beiden Auszubildenden des Gründers Friedrich Pink. Die Ausbildung und somit die Gewinnung von Fachkräften aus den eigenen Reihen sei schon immer ein wichtiger Schwerpunkt gewesen.

Rudolf Knes gründete vor 25 Jahren das Unternehmen Plasma-Finish und hat sich 2007 Pink Thermosysteme angeschlossen, weil sich Bereiche sich sehr gut ergänzt hätten. Er ist zuständig für den Vertrieb und die Entwicklung von Niederdruck-Plasmaanlagen. Stephen Strinz ist als Industriemechaniker bei Pink tätig. Begonnen hat er in der Qualitätsabteilung und ist aber schon früh in den Bereich Service gewechselt und kümmert sich weltweit um den Aufbau der Anlagen und die Schulung von Kunden.

Für ihre zehnjährige Firmenzugehörigkeit wurden die Mitarbeiter Jürgen Schäfer, Nico Ulrich und Friedrich Markert geehrt. Jürgen Schäfer ist in leitender Funktion als Elektriker im Bereich elektrische Montage tätig. Nico Ulrich ist als Industriemechaniker für die mechanische Montage von Vakuum-Lötanlagen zuständig. Friedl Markert unterstützt das Team im Bereich Lager.

Allen Jubilaren dankte die Geschäftsführerin Andrea Althaus zusammen mit dem kaufmännischen Leiter Alexander Klug für ihr Engagement. Als Anerkennung erhielten diese Mitarbeiter eine Gratifikation sowie eine Ehrenurkunde. pm

