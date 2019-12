Bernhard Heck ist neuer Schützenkönig

Steinbach.Bei der Jahresabschlussfeier des Sportschützenvereins Steinbach 1925 wurde der neue Schützenkönig, Bernhard Heck, proklamiert. Bruno Weber gewann, wie in den beiden Vorjahren, den Pokal der Pistolenschützen.

Vorsitzender Elmar Grein rief in seiner Begrüßung die verschiedenen Aktivitäten des Vereins in Erinnerung. Ein Höhepunkt war wieder die Teilnahme an der Burgkurzweyl zu Cullesheim im Mai.

Sportleiter Hans-Peter Stiegelbauer proklamierte den neuen Schützenkönig Bernhard Heck, dem es gelungen ist, die Königswürde mit einem 45,9-Teiler zu erobern.

Hans-Peter Stiegelbauer überreichte die Königskette. Mit einem 49,9-Teiler wurde Norbert Richter Erster Ritter. Christian Richter wurde Zweiter Ritter mit einem 55,8-Teiler.

Bruno Weber gewann, wie in den beiden letzten Jahren, den Pokal der Luftpistolenschützen. Somit geht der Pokal in den Besitz von Bruno Weber über.

Bei den Jungschützen des Sportschützenvereins Steinbach gelang es Nico Dillinger, den Titel des Schützenprinzen zu gewinnen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019