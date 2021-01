Beratungsstelle weiter erreichbar

Main-Spessart-Kreis.Der Lockdown stellt Eltern und Kinder vor große Herausforderungen. Dies sei anhand der weiterhin hohen Nachfrage des Beratungsangebots deutlich spürbar, teilt das Landratsamt Main-Spessart mit. Berichteten Familien während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 noch häufiger auch von positiven Aspekten des ungeplanten Hausarrestes wie „so viel haben wir lange nicht mehr miteinander gespielt“ oder „schön, dass der Termindruck wegfällt“, sei die Stimmungslage oft vielfach eine andere.

Der Mangel an Routine, an persönlichen Begegnungen und Freizeitaktivitäten führe bei vielen Menschen zu einem verminderten Sicherheitsgefühl, gleichzeitig fehlen Unterstützung und positive Erlebnisse, um den Alltag gut zu bewältigen. So steigen in vielen Familien das Stresslevel und die Konflikte an.

Gerade hier kann das Gespräch mit Experten hilfreich sein, um gemeinsam Handlungsansätze zu erarbeiten. Sei es zum Beispiel der Umgang mit kindlicher Langeweile, die Anpassung der eigenen Erwartungen oder die Handhabung der sozialen Medien. Oft ist es aber auch einfach nur das Gespräch.

Bei der Beratungsstelle gibt es einerseits persönliche Termine unter Beachtung der geltenden Hygienerichtlinien vor Ort sowie telefonische Beratung. Die Beratungsstelle ist jeweils Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr sowie Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr unter Telefon 09353/793 1580 zu erreichen. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.01.2021