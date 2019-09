Benzingespräche locken

Bettingen.Klassiker, Oldtimer und Youngtimer-Autos, Motorräder und Traktoren, die über 25 Jahre alt sind, sind beim zehnten Oldtimer-Treffen am Sonntag, 29. September, ab 9 Uhr in Bettingen auf einer Fläche neben dem Sportplatz wieder zu bewundern. Ein kleines Rahmenprogramm und Infostände sorgen für Abwechslung. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Langeweile wird es keine geben, denn die Besucher vertreiben sich die Zeit mit Benzingesprächen, netten Spielen und ab 13 Uhr mit einer Ausfahrt durch das romantische Taubertal und in die Umgebung Wertheims. Jedes teilnehmende Fahrzeug erhält eine Teilnahme-Urkunde und eine kleine Überraschung. natürlich werden verschiedene Fahrzeuge wieder prämiert.

Es wird Teilnehmerbeitrag fällig. Bei Regen findet das Treffen nicht statt. tsv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.09.2019