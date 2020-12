Benno Lehmann reagiert aufgebracht

Die Personalie Jörg Paczkowski schlägt weiter hohe Wellen. Der Kunsthistoriker Benno Lehmann will seine Verbindungen nach Wertheim kappen. Auch Gästeführer sind enttäuscht.

Wertheim. Die Personalie Paczkowski schlägt weiter hohe Wellen. Der Manheimer Kunsthistoriker Benno Lehmann, der bisher ehrenamtlich im Schlösschen-Museum Hofgarten Ausstellungen mitorganisiert, Vorträge gehalten und Kataloge geschrieben hat, will seine Verbindungen nach Wertheim komplett abbrechen.

Der Kunsthistoriker Jörg Paczkowski hatte auf eine Vertragsverlängerung als Kurator des Schlösschen-Museums im Hofgarten verzichtet, nachdem ihm der Stiftungsvorstand um Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez eröffnet hatte, dass die Zusammenarbeit lediglich ein weiteres Jahr andauern sollte (wir berichteten).

„Ich werde das Verhältnis zu Wertheim komplett aufkündigen“, sagte Benno Lehmann im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

„Horizont reicht nicht aus“

Seine zahlreichen Leihgaben werde er demnächst persönlich abholen. „Leute, die solche Entscheidungen treffen, sind es nicht wert, kulturell auf diesem Niveau unterstützt zu werden“, sagt Lehmann verbittert.

Offenbar reiche in der Main-Tauber-Stadt der Horizont nicht aus, um die Arbeit Paczkowskis angemessen zu bewerten. „Hier herrscht nur eins, nämlich Kulturresistenz. Dann soll in Wertheim ruhig die Kultur auf dem Fußballplatz fortgesetzt werden“, zürnt Lehmann. Er spricht von einer „Intrige“, mit der man Paczkowski aufs „Abstellgleis“ abgeschoben habe. Er sei von der Stiftungsführung bitter enttäuscht: „Die Mitglieder des Vorstands hätten intervenieren müssen.“

Zudem haben sich ehemalige und aktive Gästeführer zu Wort gemeldet, um ihre Enttäuschung kundzutun.

In einem Brief an die Redaktion der Fränkischen Nachrichten schreiben die Gästeführer, dass sie „äußerst überrascht, ja betroffen und traurig“ darüber seien, dass Jörg Paczkowski Ende Februar seine Tätigkeit beendet.

Seine Ausstellungen im Schlösschen hätten Wertheim über seine Grenzen hinweg bekannt gemacht. „Nicht nur, dass er diese mit Herzblut und Engagement vorbereitete, er versteht es auch, Gefühle, Beweggründe der Künstler, ihre Darstellungsweise zu vermitteln“, heißt es in dem Schreiben.

Ansteckende Begeisterung

So gelinge es ihm, Max Liebermanns Aussage („Das Unsichtbare sichtbar zu machen, das ist, was wir Kunst nennen“) zu erschließen. „Dies konnten wir als Stadtführer, angesteckt von seiner Begeisterung, an unsere Gäste weitergeben“, schreiben die Unterzeichner weiter. „Paczkowski hat Bilder, Kunstwerke aus ganz Deutschland nach Wertheim geholt. Museen und private Sammler vertrauten ihm ihre Kostbarkeiten für das Schlösschen an“, zählen sie seine Verdienste auf.

Fachkundige Referenten aus ganz Deutschland, selbst aus den USA, hätten in dem Museum Zeithintergründe, Lebensläufe, Schicksal der Bilder vermittelt.

„Wenn uns kunstinteressierte Gäste fragten, was man in Wertheim noch besichtigen könne, fiel uns die Antwort nicht schwer: Neben unserem Grafschafts- und dem Glasmuseum natürlich das Schlösschen mit seinem bedeutenden Gemäldebestand und den wechselnden Bilderausstellungen, dazu beeindruckt auch die Porzellansammlung aus der Zeit Napoleons.“ Paczkowski habe auch maßgeblich daran mitgewirkt, dass „wir als Wertheimer Bürgerinnen und Bürger den rekonstruierten Englischen Landschaftspark genießen können, dass junge Künstler im Orangeriesaal in besonderer Atmosphäre konzertieren.“

„Hochkarätiger Fachmann“

„Uns Stadtführern bleibt nur noch zu hoffen, dass man es nicht mal bedauert, so einen kompetenten Mann ziehen zu lassen“, heißt es weiter. Die Stiftung Hofgarten-Schlösschen verliere mit Paczkowski nicht einfach nur einen Kurator, sondern „einen hochkarätigen Fachmann mit wertvollen Verbindungen in die Welt der Kunst.“ Unterzeichnet ist das Schreiben von Günther Ascher, Monika Deville, Gerd Dornwald, Göpfert Alfons, Trudi Graf, Ullrich Herz, Helga Hiller, Edith Hörtreiter, Ingrid Hügle, Renate Klüpfel, Udo Klüpfel, Elisabeth Kress, Marion Lancaster, Werner Öxle, Johanna Schäftner, Brigitte Schweitzer, Christian Stobbies, Lucy Weber, Andreas Weber, Thea Wolf und Heinz Wolf.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020