Benjamin Denzer bleibt weiterhin zweiter Bezirkschef

Neckarsulm/Main-Tauber-Kreis.Zu ihrem turnusgemäßen Bezirksparteitag kamen die Delegierten aus der Region Heilbronn-Franken in Neckarsulm zusammen.

Vorbereitung der Wahlen

Im Mittelpunkt der Versammlung standen neben den Neuwahlen des gesamten Bezirksvorstandes besonders auch Vorbereitungen auf die Landtags- und Bundestagswahlen im kommenden Jahr. Als Ehrengast durfte die regionale FDP den Fraktionsvorsitzenden im baden-württembergischen Landtag, Dr. Hans-Ulrich Rülke, ebenso MdL Stephen Brauer (Crailsheim), MdB Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar) und MdB Michael Link (Heilbronn).

In ihrem Rechenschaftsbericht ging die Vorsitzende des Bezirks, Ute Oettinger-Griese (Kupferzell), unter anderem auf die zahlreichen Aktivitäten der verschiedenen Kreisverbände im Rahmen des vergangenen Kommunalwahlkampfes ein. Es sei stets ein Markenzeichen der FDP in der Region gewesen, in den Städten und Gemeinden aktiv Gesicht zu zeigen und sich im Sinne der Graswurzeldemokratie für die Belange der Bevölkerung stark zu machen.

Gute Resultate erzielt

Dadurch sei es gelungen, flächendeckend ein gutes Kommunalwahlergebnis zu erzielen und die Zahl der Mandate in den Ortschafts-Gemeinde- und Kreisräte auszubauen, so Oettinger-Griese, die selbst seit vielen Jahren dem Kreistag des Hohenlohe-Kreises angehört.

Besonders erfreut war die Vorsitzende zudem über die erfolgreiche Wahl von Dr. Lukas Braun zum neuen Bürgermeister von Lauda-Königshofen. Sein Beispiel mache den Freidemokraten Mut und zeige auf, dass „wir auch bei Volkswahlen erfolgreich vom Platz gehen können“.

Der Fraktionsvorsitzende der Landtags-FDP, Dr. Hans-Ulrich Rülke, lobte in seinem Gastreferat den Bezirksverband als einen der aktivsten und innovativsten Untergliederungen der Landespartei. „Ihr hier in Franken seid seit vielen Jahren ein Hort der Stabilität und mit programmatischen Impulsen stets auch ein Motor für die gesamte baden-württembergische FDP.“

Zurück in die Regierung?

Mit der jüngst auf dem Karlsruher Landesparteitag einmütig verabschiedeten Forderung nach einer eigenen Wasserstoffstrategie des Landes anstelle einer einseitigen Unterstützung von E-Mobilität, sowie den Schwerpunkte Bildungspolitik, Digitalisierung sowie innere Sicherheit möchte der Fraktions-Chef die Liberalen bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr wieder zurück in die Regierung führen. „Unser Land hat deutlich mehr verdient als ein grün-schwarzes Weiter-So“, machte Dr. Rülke deutlich.

Besonders die wirtschaftliche Bewältigung der Corona-Pandemie werde das Land noch vor immense Herausforderungen stellen, pflichtete ihm Michael Link bei. Gerade in diesen Zeiten werden die wirtschafts- und finanzpolitischen Kompetenzen der FDP mehr denn je in der Regierung benötigt, schwor Link die Delegierten auf einen engagierten Wahlkampf ein.

Bei den Wahlen gab es für die Kandidaten aus dem Main-Tauber-Kreis erfreuliche Ergebnisse. Mit deutlicher Mehrheit wurde sowohl Benjamin Denzer (Tauberbischofsheim) in seinem Amt als stellvertretender Bezirksvorsitzender sowie Carina Schmidt (Königheim) und Susanne Löffler (Wertheim) in ihren Ämtern als Beisitzer erneut wiedergewählt.

Als Delegierte dabei

Zudem vertreten die Kreisliberalen in Zukunft als Delegierte des Bezirksverbandes bei den Bundesparteitagen in den kommenden zwei Jahren der Weikersheimer Kreisrat und FDP-Landtagskandidat Jürgen Vossler sowie der Bad Mergentheimer Stadtratsfraktionsvorsitzende Professor Dr. Dr. Hans-Werner Springorum.

Ingo Brudereck (Tauberbischofsheim) erhielt zudem für seine 40-jährige Mitgliedschaft und anlässlich seines 70. Geburtstages unter den stehenden Ovationen des Parteitages ein Weinpräsent aus den Händen des Bezirksvorstandes.

Benjamin Denzer erfreut

Der wiedergewählte Kreis- und stellvertretende Bezirksvorsitzende Benjamin Denzer zeigte sich zum Abschluss des Parteitags erfreut über die Aufstellung seiner Partei. Sowohl die Wahlergebnisse hier beim Parteitag, als auch die programmatischen Zielsetzungen hätten gezeigt, dass „unser Verband sowohl personell, als auch inhaltlich bestens aufgestellt ist für den im Jahr 2021 bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlkampf“, zeigte sich Denzer zum Abschluss der Zusammenkunft in der Autostadt zuversichtlich. fdp

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020