Benefizlauf des DBG bringt mehr als 16 000 Euro an Spenden

Wertheim.Der elfte Benefizlauf des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) in Kreuzwertheim war ein voller Erfolg. 362 Läufer haben 10 555 Euro Spenden erlaufen. Zusammen mit weiteren Einnahmen und Spenden konnte man 16 250 Euro Gesamtsumme an die Stiftung „Hänsel + Gretel“ übergeben.

Mit dem Geld sollen sieben „Starke Kinder Kisten“ für Kindergärten und die zugehörige Fortbildung für die Erzieher finanziert werden. Ziel der Kisten ist die Prävention von sexuellem Missbrauch, indem Kinder dagegen stark gemacht werden. Der Hauptanteil der Kosten entfällt auf die Schulungen für das sensible Thema.

Für die Region werde diese vom Verein „Wildwasser“ in Würzburg durchgeführt, erklärten die Schülerinnen des Orgateams bei der Preisverleihung des Laufs am Mittwoch. Die Organisatoren wünschen sich, dass die Kisten tatsächlich in der Umgebung zum Einsatz kommen. Man wolle sich dann vor Ort über den Einsatz informieren.

Eine Kiste könne auch in mehreren Einrichtungen zum Einsatz kommen. Einrichtungen, die Interesse an einer Kiste haben können unter benefizlauf@dbg-wertheim.de wenden.

In der Aula wurden besondere Leistungen beim diesjährigen Lauf ausgezeichnet. DGB-Lehrer Michael Paul lobte das Organisationsteam. Er hoffe, dass sie auch künftig am Ball bleiben. Hannah Weinmann, Leiterin des Benefizlaufs, freute sich über das tolle Ergebnis. „Ihr habt nicht wenig dazu beigetragen“, wandte sie sich an die Ausgezeichneten. Zusammen mit den Orga-Teammitgliedern Josua Cortes und Hanna Holzhäuser übergab sie die Preise. Es gab Pokale in verschiedenen Sonderwertungen.

Die höchste Einzelspendensumme erreichte mit 540 Euro Christiane Querbach. Die längsten Laufdistanzen schafften Lars Nagel (44 Kilometer) und Miriam Burkhard (51,2 Kilometer). Den Pokal für die beste Lehrerdistanz erhielt erneut Stephan Pöllmann mit 24 Kilometern. Das Unternehmen mit den meisten Teilnehmern war Lenz Laborglas mit 18 Läufern. Die DBG-Klasse mit den meisten Läufern war die 6b mit zehn Teilnehmern.

Sachpreise gab es für die besten männlichen und weiblichen Läufer in verschiedenen Altersklassen. Dies waren im Jahrgang 2012/2013 Emil Lotz (4 400 Meter) und Martha Szabo (8 800 Meter), Jahrgang 2010/2011 Amelie Nöth (12 400 Meter) und Hendrik Erdniss (17 600 Meter) im Geburtsjahrgang 2008/2009 Simon Bernhardt (23 200 Meter) sowie Antonia Bentink (16 400 Meter).

Im Jahrgang 2006/2007 siegten Maximilian Busch (32 000 Meter) und Johanna Eberhardt (42 400 Meter), im Jahrgang 2004/2005 waren es Jona Gramer (34 400m) und Antonia Brüstle (28 800m) sowie im Jahrgang 2002/2003 Simon Bentivoglio (34 800 Meter) und Lina Werbach (16 000 Meter).

Zwar nicht mit einem Preis ausgezeichnet, aber dennoch erwähnenswert waren die ältesten und jüngsten Läufer. Brigitte Endler (geboren 1941) hat beim Benefizlauf eine Laufstrecke von 8 000 Meter erreicht. Jüngste Teilnehmerin war Melia Rösch (geboren 2018) mit 400 Meter Laufdistanz.

Weinmann berichtete, dass in den bisher elf Läufen rund 200 000 Euro Spenden zusammengekommen. Jedes Jahr suche man einen neuen Begünstigten. Die Entscheidung für den Spendenempfänger des Laufs im September 2020 werde man im Januar fallen. Kriterien für die Wahl sind Wechsel zwischen Projekte in verschiedenen Kontinente, Organisation mit DZI-Siegel und niedrigen Verwaltungskosten. bdg

