„Bella Italia“ ziert den Orden der Wölfe

Wertheim.Bereits zum dritten Mal übernimmt das Wertheimer Autohaus Opel Gärtner die Kosten für die Jahresorden der Wolfsschlucht Concordia Wertheim (WCW). Am Samstagvormittag wurde dieser beim dortigen „Opel Angrillen 2020“ präsentiert. Die Wölfe dankten ihrem Unterstützer mit lautem „All Heul“-Rufen.

Thomas Gärtner, Geschäftsführer des Autohauses, freute sich, den tollen Verein zum wiederholten Mal zu unterstützen. „Als alter Fastnachter weiß ich, was Jahresorden für ein Kostenfaktor sind“, so Gärtner. Deshalb habe das Autohaus diese gespendet. „Wir sind gespannt, wie er aussehen wird.“

Dieses Geheimnis lüftete Oberwolf Michael Oetzel. Er dankte dem Autohaus für die großzügige Spende. Insgesamt benötige man 210 Orden für die große Sitzung und 150 Orden für die Kindersitzung. Unter Raunen präsentierte Oetzel den neuen glänzenden Orden. Die närrische Auszeichnung lehnt sich 2020 dekorativ an das Jahresmotto „La dolce vita – mit der WCW in bella Italia“ an. Er besteht aus einem Italienstiefel, der mit einer venezianischen Maske verziert ist und trägt als Text das Jahresmotto.

Den ersten Orden der Saison erhielt Gärtner aus den Händen von „Prinzessin Clara I. von den Medici“ (Clara Camerer). Persönlichen Dank zollten ihm auch „Prinz Maximilian I. vom blauen Blut“ (Maximilian Kirchner), Sitzungspräsident Günter Arnold sowie die Mitglieder von Elferrat und Garden.

Oetzel betonte abschließend: „Wir sind ein echter Traditionsverein und freuen uns Traditionen zu feiern.“ bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020