Beliebte Tradition lebt trotz Krisenmodus weiter

Mondfeld.Wegen der Coronavirus - Pandemie sind alle zum Umdenken gezwungen. Das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Auch der Brauch des Klapperns mit alten Holzratschen an Karfreitag und Karsamstag war davon betroffen.

In Mondfeld gab es jedoch einen Kompromiss: Auch wenn zu Ostern vieles ausfällt, so konnte doch der Brauch direkt miterlebt und mitgehört werden: das Klappern, Ratschen und Rasseln am Karfreitag und Karsamstag.

An diesen Tagen schwiegen die Glocken. Sie sollen zur Osterbeichte nach Rom geflogen sein, so mancherorts die volkstümliche Begründung. Darum ersetzten die hölzernen Lärminstrumente den Glockenklang. Heuer waren Rundgänge der Doudemoo-Kinder (die in Mondfeld das Ratschen übernehmen) allerdings aufgrund der Ausgangsbeschränkungen untersagt und mussten entfallen.

Deshalb hatte sich der Heimat und Kulturverein Club Linsenrainer eine Alternative einfallen lassen: Es wurde von zu Hause aus, am offenen Fenster, vom Balkon, auf der Terrasse oder an der Haustüre geklappert – zur festgelegten Zeit.

In Mondfeld jeweils zum „Tagleuten“ um 6 Uhr an beiden Tagen. Das traditionelle Kläppern fand so auf ungewöhnliche Weise doch statt und musste nicht komplett ausfallen. Die außergewöhnliche Idee zeigt wieder, dass man auch so das öffentliche Leben trotz der Corona-Krise ein bisschen aufrechterhalten kann. clrm

