Beliebte Matinée im Kreuzgang

bronnbach.Der Kammermusikkurs der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) für Jugendliche und junge Erwachsene findet jährlich im August im Schloss Weikersheim statt.

Zum Abschluss reisen die Kursteilnehmer am Samstag, 17. August, ins Kloster Bronnbach und stellen dort die Ergebnisse ihrer Arbeit vor. Von 12 Uhr bis 18 Uhr musizieren die jungen Künstler bei der Matinée im Kreuzgang, in der Klosterkirche und im Josephsaal. Das Programm wird vor Ort bekannt gegeben.

Renommierte Dozenten

Die Dozenten des Kurses sind zum Teil Musiker von internationalem Ruf und Mitglieder von renommieren Orchestern. Das Musikfest gehört zu den beliebtesten der jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen im Kloster Bronnbach.

Die Jeunesses Musicales Deutschland mit Sitz in Weikersheim ist Teil einer weltweiten Wertegemeinschaft der musikalischen Jugend und setzt sich für die Vision einer humanen Gesellschaft im Zeichen der Musik ein. Sie versteht musikalische Bildung als Weg des Menschen zu sich selbst und zueinander. Daraus sollen Impulse für das Musikleben entstehen.

Die JMD veranstaltet Kurse und Projekte und ist Träger verschiedener Wettbewerbe und Preise. Sie tritt mit Konzerten und Veranstaltungen in Erscheinung und beteiligt sich engagiert am kulturpolitischen Diskurs. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben unterhält die Jeunesses Musicales Deutschland ein Generalsekretariat und betreibt die Musikakademie Schloss Weikersheim.

Am Veranstaltungstag wird ein Eintritt in die Klosteranlage erhoben. Der Besuch des Konzertes ist frei. Kinder, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Veranstalter ist die Jeunesses Musicales Deutschland in Verbindung mit dem Eigenbetrieb Kloster Bronnbach. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.08.2019