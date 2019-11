„Beleuchtungswahnsinn“ eindämmen

Der Fachvortrag von Sabine Frank im Arkadensaal am 24. Oktober hat uns begeistert und wir haben uns spontan dazu entschlossen, den „Beleuchtungswahnsinn“ einzudämmen. Zurzeit bildet sich eine engagierte Gruppe, die sich mit dem Thema „Lichtverschmutzung“ beschäftigt. Wer sich auch für dieses Thema ernsthaft interessiert oder sein Engagement einbringen möchte, ist herzlich willkommen.

Uns war – wie sicherlich vielen anderen– nicht bewusst, welcher Schaden durch künstliches Licht entsteht. Auch wir haben im privaten Bereich beleuchtet. Dieses Weihnachten wird es keine Lichterkette im Außenbereich geben und wir gönnen uns den Luxus, dass es bei uns nachts fast dunkel bleibt. Den Bewegungsmelder an der Tür werden wir so umrüsten, dass der Lichtstrahl nach unten geht, und die Solarlampen werden entfernt.

Der natürliche Wechsel von Tag (hell) und Nacht (dunkel) ist der grundlegende Rhythmus jeglichen Lebens und eines der wichtigsten Elemente unserer funktionierenden Ökosysteme.

Die Lichtverschmutzung in den letzten Jahrzehnten hat massiv zugenommen und ist vergleichbar mit dem Plastikmüll in unseren Seen und Weltmeeren. Wir fordern einen sensiblen, gewissenhaften Umgang mit dem Thema Licht und ein ernsthaftes Nachdenken über diese Thematik. Es besteht sofortiger Handlungsbedarf.

Auch unsere Stiftskirche erstrahlt im grellen Lichterglanz. Im Kirchenschiff befindet sich jedes Frühjahr eine Wochenstube von Fledermäusen (Großes Mausohr).

Diese Tiere sind streng geschützt und wir fordern alle Verantwortlichen auf, diese massive Bedrohung für die Fledermäuse sofort einzustellen. Gerade an diesem besonderen Ort sollte die Schöpfung bewahrt werden. Alternativ könnte man unsere Stadtkirche von innen beleuchten, hierdurch würde ein viel harmonischeres Bild entstehen.

Wenn man Wertheim bei Dunkelheit von oben betrachtet, ist es erschreckend, wie hell es hier in der Nacht ist. Sofortiges Handeln ist möglich und es kostet nicht viel.

Der Sternenpark Rhön beweist uns, dass „weniger mehr“ ist.

Wäre es nicht traumhaft schön, wenn man von unserer Sternwarte einen grandiosen Blick auf den Sternenhimmel hätte? Dies wäre ein weiteres Highlight im Main-Tauber-Kreis.

Mehr Infos gibt es unter https://www.paten-der-nacht.de/ und https://biosphaerenreservat-rhoen.de/sternenpark im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019