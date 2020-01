Beigefarbenes Fahrzeug gesucht

Mondfeld.Nur durch das beherzte Handeln eines Lkw-Fahrers konnte ein Frontalzusammenstoß am Donnerstagnachmittag bei Wertheim verhindert werden. Der 58-Jährige war in seinem Laster von Mondfeld in Richtung Freudenberg unterwegs, als er vor einer Linkskurve vom Audi A3 einer 24-Jährigen überholt wurde. Vermutlich hatte die junge Frau einen entgegenkommenden beigefarbenen Pkw übersehen.

Um eine Kollision der beiden Autos zu verhindern und der Audi-Fahrerin Platz zum Einscheren zu machen, zog der 58-Jährige mit seinem Laster in den Grünstreifen. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und der Lkw wurde beschädigt.

Der Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde verhindert. Während der Lasterfahrer und die Audi-Fahrerin am Ort des Geschehens auf die Polizei warteten, fuhr der Lenker des beigefarbenen Pkw davon.

Die Polizei sucht nun nach dem entgegengekommenen Fahrzeug. Von diesem ist lediglich die Farbe bekannt. Der Fahrer des Wagens wird gebeten, sich zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342/91890, zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020