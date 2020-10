Beifahrerin wird schwer verletzt

Unterwittbach.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 13.25 Uhr auf der St 2315 bei Unterwittbach, als eine in Fahrtrichtung Kreuzwertheim fahrende 22-jährige Opel-Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend frontal mit einem Baum kollidierte. Die 22-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine nahe liegendes Krankenhaus.

Ihre auf dem Beifahrersitz befindliche 24-jährige Mitfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere innere Verletzungen und musste von der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik gebracht werden. Der Baum wurde durch die Wucht des Aufpralls abgebrochen und fiel auf die Fahrbahn. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15 000 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache wurde eine Gutachterin hinzu gezogen. Neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren die Feuerwehrabteilungen von Kreuzwertheim und Unterwittbach mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Die St 2315 wurde an der Unfallstelle komplett gesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020