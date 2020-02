Bei Sportplatzeinweihung kennengelernt

Der Tag der Sportplatzeinweihung war für die Kempfs besonders wichtig. Sie lernten sich kennen, und zwei Jahre später ging es vor den Traualtar.

Nassig. „Wir haben uns immer noch lieb.“ Dies stellt Hilda Kempf nach sechs Jahrzehnten Ehe mit ihrem Mann Wilfried Kempf fest. Welche schönere Voraussetzung kann es für eine Diamantene Hochzeit geben, die das Paar an diesem Donnerstag feiert?

Den Main vermisst

1958 wurde in Grünenwört der Sportplatz eingeweiht. Ein Glück nicht nur für die Grünenwörter, die sich nun hier ertüchtigen konnten, sondern auch für die Kempfs, denn an diesem Abend lernten sie sich kennen. Zwei Jahre späte läuteten dann die Hochzeitsglocken. Hilda Kempf wurde 1940 in Grünenwört geboren und ist nach den vielen Jahren in Nassig immer noch mit ihrem Geburtsdorf verbunden. „Den Main habe ich am Anfang hier stark vermisst“, erzählt sie.

In Grünenwört besuchte sie die Volksschule, anschließend die Nähschule und die Landwirtschaftliche Schule. Zunächst half sie ihren Eltern, nach der Hochzeit kümmerte sie sich um die Familie und pflegte unter anderem viele Jahre ihre Schwiegereltern. Ihr ganzes Glück war ihr Garten, dessen Bewirtschaftung sie leider vor einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

Wilfried Kempf ist Nassiger von Geburt an, 1934 im elterlichen Landwirtschaftsbetrieb geboren. Lebhaft erinnert sich noch an die Eroberung Nassigs 1945, bei der seine Familie alles verlor und in den Wald flüchtete. Nach dem Besuch der Volksschule und der Konfirmation half er ab 1949 den Eltern auf dem inzwischen neu gebauten Hof.

Leiter des Rechnungsamts

Er besuchte die Landwirtschaftliche Berufsschule in Nassig und die Fachschule in Wertheim auf dem Gelände des heutigen Gymnasiums. Nach einer Erkrankung konnte er 1965 nicht als Landwirt weiterarbeiten und schulte in Ludwigshafen zum Industriekaufmann um. Eine herausfordernde Zeit für seine junge Frau, die mit den drei kleinen Kindern zu Hause blieb. Nach sechs Jahren im Glaswerk Wertheim, einer Weiterbildung zum Finanzbuchhalter und einer Zwischenstation in der Firma Rauch fand der evangelische Christ seine Bestimmung: Die Leitung des evangelischen Rechnungsamts in Tauberbischofsheim. Diese Position bekleidete er von 1975 bis zu seinem Renteneintritt 1998. Er war verantwortlich für die Finanzen von 35 Gemeinden in drei Kirchenbezirken. Außerdem war Kempf Mitglied der Bezirkssynode, des Bezirkskirchenrats und des Diakonieausschusses.

Kirchliches Engagement

Generell ist die Familie kirchlich stark eingebunden, eine Tochter wählte den Beruf der Pfarrerin. Hilda Kempf leitete 25 Jahre den Besuchsdienst und war Mitglied im Kirchenchor. Und selbstverständlich ist im Rahmen der Feierlichkeiten zur Diamantenen Hochzeit ein Dankgottesdienst geplant.

Auch sportlich engagierten sich die Kempfs. Hilda Kempf war vor 50 Jahren Gründungsmitglied der Frauengymnastik, bei der sie noch immer aktiv ist. Wilfried Kempf war in den 70er Jahren fünf Jahre Vorsitzender des SV Eintracht Nassig. Außerdem war er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im Ort.

Sehr reisefreudig

So sehr sie Nassig ihr ganzes Leben lang verbunden blieben, so sehr zog es das Ehepaar hinaus in die Welt. Ob bei Wanderungen mit den Jedermännern in Spessart und Rhön oder auf vielen Studienreisen unter anderem nach Israel, Kreta und Frankreich – die Kempfs waren immer neugierig auf die Welt um sie herum.

Insgesamt gingen drei Töchter aus der Ehe hervor, eine ist leider bereits verstorben. Auch vier Enkel und drei Urenkel werden am Fest zur Gratulantenschar gehören.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020