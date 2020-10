Bei Ausgrenzung schnell reagieren

Wertheim.Meike ist zwölf Jahre alt, geht in die siebte Klasse und weiß nicht weiter. Bisher ist es in der Schule immer ganz gut gelaufen, aber in letzter Zeit kommt sie in Mathe einfach nicht mehr mit. Das Fach liegt ihr nicht, es geht zu schnell – sie traut sich aber auch nicht, ständig nachzufragen. Ihre Noten werden immer schlechter, das sorgt zuhause für Stress. Manchmal hat sie das Gefühl, dass es ihren Eltern nur noch um ihre Schulnoten geht. In der Schule fühlt sie sich allein, hat in ihrer Klasse kaum Freunde.

Da fällt ihr ein, dass es an ihrer Schule eine Sozialarbeiterin gibt, die manchmal zu ihnen in die Klasse kommt. Ein bisschen hat sie schon ein mulmiges Gefühl, als sie in der Pause vor dem Büro steht. Doch sie nimmt ihren Mut zusammen und klopft an die Tür. „Wir sind vor Ort, die Schüler sollen einfach und schnell auf uns zugehen können“, betont Stephanie Eck. Sie ist als eine von fünf Schulsozialarbeitern in Wertheim für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zuständig.

Vertrauliche Hilfe im Einzelfall

Bei einem Pressetermin beleuchteten sie und ihre Kollegen am Donnerstag ihre Arbeit. Mit dabei waren neben dem „Opa der Schulsozialarbeit“, wie Fachbereichsleiter Helmut Wießner Peter Götz von der Gemeinschaftsschule mit einem Augenzwinkern nennt, auch Susanne Deivel von der Comenius Realschule sowie Elena Wenzel, die für die Werkrealschule Urphar-Lindelbach und die Grundschule Bestenheid zuständig ist. „Ich wüsste nicht, wie wir guten Gewissens unterwegs sein könnten, wenn wir keine Schulsozialarbeiter hätten“, dankte Fachbereichsleiter Helmut Wießner ihnen für ihren Einsatz.

Anhand von Beispielen stellt das Team die verschiedenen Arbeitsfelder vor, die sich aber in der Praxis oft überschneiden. Das Gespräch mit Meike fällt in den größten Bereich: die Einzelfallhilfe. Dabei gehe es um psychosoziale Auffälligkeiten wie Depressionen, Angst- oder Essstörungen. „Teilweise kommen Kinder zu uns, die Tendenzen haben, sich selbst zu verletzen“, berichtet Stephanie Eck. Konflikte zwischen Schülern, familiäre Krisen oder solche im sozialen Umfeld würden thematisiert. „Das geht bis hin zum Kinderschutzauftrag, wenn Schüler Dinge erzählen, die in den Gefährdungsbereich fallen.“ An diesem Punkt endet zumindest gegenüber den Behörden auch die Schweigepflicht, der die Schulsozialarbeit ansonsten unterliegt.

Bei den schulischen Problemen, die Meike nennt, können Lehrer und Schulleitung mit ins Boot geholt werden. „Wir überlegen zusammen, wie wir die Situation entschärfen“, so Eck. Auch ein Gespräch mit den Eltern sei möglich, um Stress zu reduzieren. Bei komplexen Fällen bieten Beratungsstellen Unterstützung. Die Schulsozialarbeit sei dann Schnittstelle für Informationen.

Die Thematik der sozialen Medien beleuchtet Susanne Deivel anhand eines weiteren Beispiels. Eine Mutter ruft recht verzweifelt im Büro des Schulsozialarbeiters an: Ihr zehnjähriger Sohn hat morgens immer häufiger Bauchschmerzen, weint oft und möchte eigentlich nicht mehr in die Schule gehen. Früher habe er die Schule gern besucht. Im vertraulichen Gespräch stellt sich heraus, dass der Junge in der Klassengruppe auf WhatsApp immer wieder beleidigt und teilweise sogar aus dem Gruppenchat entfernt wird.

Bei Ausgrenzung schnell reagieren

Hier kommt das zweitgrößte Element der Schulsozialarbeit zum Tragen: die soziale Gruppenarbeit und Prävention. In Absprache mit der Mutter werden Lösungswege gesucht und dann die Klassenlehrerin mit einbezogen, um mit der gesamten Klasse Ausgrenzung und Medienkompetenz zu thematisieren. Über die Eltern werde das Gespräch mit den Verursachern gesucht. Zudem sei es sinnvoll, gemeinsam verbindliche Regeln für die Klassengruppe zu erarbeiten. „Bei Ausgrenzung in sozialen Netzwerken müssen wir schnell reagieren, um Prozesse sofort zu stoppen“, betont Deivel. In höheren Klassen oder bei schweren Fällen trete zur Mobbing-Intervention oft die Polizei als Kooperationspartner mit auf den Plan.

Die große Stärke der Schulsozialarbeit ist die Präsenz vor Ort. Aber wie funktioniert das während Lockdown und Fernlernen? „Wir haben deutlich gemacht, dass wir weiterhin erreichbar sind“, berichtet Peter Götz. Über E-Mail, Schulbriefe und die verschiedenen Kommunikationsplattformen blieben sie in Kontakt mit Familien. Im Rahmen der Corona-Verordnung fanden Einzelgespräche statt, auch Hausbesuche waren teilweise möglich.

Die übrige Zeit nutzten die Schulsozialarbeiter beispielsweise, um bestehende Projekte zu überarbeiten, neue vorzubereiten und Fachliteratur zu lesen. Währenddessen stand das Team weiter in Kontakt.

Nachwelle nicht auszuschließen

Ob sich während des Lockdowns ein zusätzlicher Beratungsbedarf angestaut hat, lasse sich aktuell noch nicht sagen, so die allgemeine Feststellung. „Ich gehe aber davon aus, dass es noch Nachwellen geben wird“, schätzt Stephanie Eck. Gleichzeitig habe die Pandemie positive Effekte gebracht, findet Susanne Deivel, etwa die Möglichkeit, digital im Gespräch zu bleiben – auch unabhängig vom Lockdown.

Ein Corona-Projekt der Schulsozialarbeit stellt anschließend Elena Wenzel vor: Sie und ihre Kollegen haben kleine „Gute-Laune-Mitmach-Tüten“ gebastelt – für den Fall dass einzelne Schüler oder Klassen in Quarantäne müssen. Darin enthalten sind neben einem Anschreiben mit Kontaktdaten des jeweiligen Ansprechpartners zum Beispiel ein symbolischer Geduldsfaden, ein Luftballon zum Frust ablassen und ein Quarantäne-Countdown.

Hündin Tammany, die Stephanie Eck bei ihrer Arbeit am DBG unterstützt, bleibt übrigens vorerst im Homeoffice. Aktuell sei ihr die Situation noch zu unsicher, erklärt Eck: „Es sollen ja keine Fehler passieren.“

Info: Die geschilderten Einzelfälle sind rein fiktiv, orientieren sich aber an den Erfahrungen der Schulsozialarbeiter. Die Namen sind willkürlich gewählt.

