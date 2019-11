Wertheim.Der Kulturkreis Wertheim beteiligt sich am deutschlandweiten Projekt „Beethoven bei uns“ zum 250. Geburtstag des Komponisten im Jahre 2020. Start des Projekts ist am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember. In ganz Deutschland wird es Hauskonzerte geben, auch Foyers, Clubs und Kirchen werden genutzt. In Wertheim stellt die Stadt den Arkadensaal des Rathauses für ein Konzert zur Verfügung.

Unter dem Motto „…Beethoven gibt es nur einen“ spielen die Pianistin Katrina Kroja aus Riga und der Wertheimer Pianist Frédéric Otterbach, die beide an der Hochschule für Musik in Würzburg studieren. Hans-Peter Otterbach wird das Konzert moderieren. Es findet statt am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Kulturkreis wird gebeten.

Durch die angebotenen kleinen Speisen und Getränke sowie die Moderation sollen Gespräche vor und nach dem Konzert und in der Pause angeregt und so der Charakter eines Hauskonzertes erzeugt werden. Platzreservierungen sind ab sofort über Hans-Peter Otterbach unter Telefon 09342/917676 oder per Mail an HPO@pianolovers.de möglich oder unter www.beethovenbeiuns.de/veranstaltung/beethoven-gibt-es-nur-einen/ im Internet.

Die 1994 in Riga geborene Pianistin Katrina Kroja begann schon im Alter von fünf Jahren ihr Klavierstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. Ihre Ausbildung führte sie 2015 nach Würzburg in die Klassen von Prof. Bernd Glemser und Prof. Silke-Thora Matthies. Zu ihren Erfolgen zählen der vierte Preis beim internationalen Wettbewerb „Città di Gorizia“, der zweite Preis bei „Chopin Roma“ und der erste Preis beim Steinway-Wettbewerb im Steinwayhaus Frankfurt; außerdem ist sie seit 2018 Stipendiatin des Cusanuswerks. Kroja widmet sich der Solo- und der Kammermusik mit Hingabe, was sie zu Konzerten und Meisterkursen nach Italien, Frankreich, Ungarn, Liechtenstein, Österreich, Lettland und Tschechien geführt hat.

Der 1998 geborene und in Crailsheim aufgewachsene Frédéric Otterbach erhielt seinen ersten Klavierunterricht mit 5 Jahren an der Musikschule Crailsheim und später in Wertheim bei Fedra Blido. 2013 wurde er Frühstudent und nach dem Abitur Student an der Hochschule für Musik in Würzburg bei Prof. András Hamary. Seine Teilnahmen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ erbrachten ihm elf erste Preise einschließlich eines ersten Bundespreises. Seine Beschäftigung mit der Kammermusik und moderner Musik, sein Besuch von Meisterkursen und seine Konzerttätigkeit führen ihn an Aufführungsstätten wie den historischen Kaisersaal auf der Comburg oder die Maschinenhalle der TH Coburg und demnächst nach Sankt Petersburg.

