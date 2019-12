Bedeutung von Bewegung für Kinder verdeutlicht

Bestenheid.Es war alles fast wie immer und dennoch war fast alles neu am Freitagnachmittag beim traditionellen Nikolausturnen des TV Wertheim. Auch diesmal gab es wieder verschiedene Vorführungen, aber weniger als sonst gewohnt.

Links und rechts von der Fläche, auf der die Darbietungen in der Sporthalle zu sehen waren, hatten die Verantwortlichen eine Bewegungslandschaft und einen Funparcours aufgebaut, auf denen jeder herumtollen konnte. Möglichst viele sollten sich beteiligen beim Wettstreit „mit Purzelbäumen um die Welt“, einer Aktion, mit der der Deutsche Turner-Bund auf die Bedeutung von Bewegung und das Kinderturnen aufmerksam machen möchte.

Aber kein Nikolausturnen ohne den Namensgeber. Also zog erst einmal der Nikolaus in die Halle ein, nahm auf einem Stuhl Platz und wartete, wie die vielen Zuschauer, gespannt auf das, was kommen sollte. Das wurde wie immer vom TV-Vorsitzenden Axel Wältz moderiert und der erklärte sogleich, warum man in diesem Jahr eine Änderung am eigentlich bewährten Ablauf vorgenommen hatte. Das hing vor allem mit jeder Menge neuer Übungsleiter zusammen, die bislang einfach noch nicht die Zeit gehabt hatten, mit ihren Gruppen an einem Programm für die Veranstaltung zu feilen.

Mit „Druck“ umgehen konnten aber die Wettkampfmädchen, die, angeleitet von Katharina Böttcher, Christina Endreß und Ginny Simon eine sehenswerte Show am Sprungtisch und Stufenbarren abzogen. Keine Nervosität zeigten auch die fünf- bis achtjährigen „Turnflöhe“, die sich für ihren mit Nadine Binder-Schwarzmaier und Marina Schwieger-Bentink einstudierten Tanz des Beifalls sicher sein konnten. Den Applaus verdienten sich schließlich die Mädchen aus den dritten bis sechsten Klassen mit Tanz und Akrobatik an verschiedenen Geräten unter der Leitung von Renate Krauß und Sonja Schlachter.

Für den gemeinsamen Tanz-Flash-Mob wurden dann schon einmal alle Kinder und Jugendlichen auf die Aktionsfläche „gelockt“ und von da aus war der Weg nicht mehr weit in den „Funparcour“ für Schul- und in die Bewegungslandschaft für Vorschulkinder. Hier konnte nach Herzenslust, aber immer unter Aufsicht, geklettert und balanciert, gehüpft und gesprungen werden. Ernsthaft zur Sache ging es in der Mitte der Halle, wo ein Purzelbaum nach dem anderen geschlagen wurde. Für jeden wurden zwei Meter „gutgeschrieben“ und so konnte der TV Wertheim am Ende 2640 Meter weitermelden als seinen Anteil am großen Ziel, mit Purzelbäumen einmal die Welt zu umrunden. Das wären dann 40 075Kilometer.

Hatte der Nikolaus bis dahin geduldig zugeschaut und sich an dem Dargebotenen erfreut, so schlug am Ende auch für Anton Stang, der erstmals in dem Kostüm steckte, die große Stunde beim Verteilen der Präsente. Leider hatte er keine neue Soundanlage für die Halle dabei. Die wäre dringend nötig, denn was das uralte Gerät bot, oder besser nicht bot, das war leider wie immer – zum Fremdschämen. ek

