Baubeginn steht fest

Wertheim.Die Arbeiten an der stark beschädigte Polizei-Sporthalle auf dem Reinhardshof werden Mitte Januar beginnen: Das hatte das Amt für Vermögen und Bau in Heilbronn den FN bereits Anfang November auf Nachfrage mitgeteilt. Nun hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl diesen Termin bestätigt, wie Wolfgang Reinhart, CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag, informiert.

In der Pressemitteilung heißt es, das Investitionsvolumen werde sich auf über 3,6 Millionen Euro belaufen. Am 4. Dezember 2019 habe der Innenminister ihm mitgeteilt, dass die Schaffung von Sport- und Trainingsflächen am Standort in Wertheim durch eine Sanierung aus Sicht der Landesregierung für einen Ausbildungsstandort der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg unerlässlich sei, so Reinhart. Nur so könne eine qualitativ hochwertige Ausbildung erreicht werden.

Reinhart habe in diesem Zusammenhang stets die langfristige Ausbildungsnotwendigkeit am Standort Wertheim unterstrichen. Dieser Bedarf sei nun vom Finanzministerium anerkannt worden.

Reinhart dankte in diesem Zusammenhang neben dem Innenminister auch den Ausbildern. In zahlreichen Gesprächen vor Ort, aber auch weit über die Kreisgrenzen hinaus erfahre er immer wieder, wie positiv die wichtige Arbeit der Polizei in der Bevölkerung registriert werde. Diesen hohen Stellenwert gelte es auch mit der bestmöglichen Ausbildungssituation beizubehalten und mit der zukünftigen Nutzung der Sporthalle werden den Beamten in Ausbildung bestmögliche Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt.

Der anstehende Baubeginn sei ein wichtiges Signal für Investitionen im ländlichen Raum und damit Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Baden-Württemberg.

Gerade in der heutigen Zeit gelte es, dem Thema innere Sicherheit eine hohe Bedeutung beizumessen. Die Bürger hätten in Zeiten eines steigenden Sicherheitsbedürfnisses ein Recht auf ausreichenden Schutz. Aber auch der demografische Wandel, der auch vor den Reihen der Polizeibeamten nicht halt mache, müsse aufgefangen werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020